Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».0 комментариев
Количество подтопленных жилых домов в России превысило 10,5 тысяч
Количество жилых домов в России, подтопленных в результате паводка, увеличилось более чем до 10 550 за сутки, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, на утро 9 апреля в 226 населенных пунктах на территории 37 регионов России затоплено 10 550 жилых домов и 19 139 приусадебных участков.
Ранее добровольцы-спасатели приступили к помощи на месте ЧС в Оренбургской области.