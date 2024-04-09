Названы убытки агросектора ЕС от отмены торговых пошлин с Украиной

В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО

Сенатор Долгов: Исключить вступление Украины в НАТО может только победа России в СВО

Tекст: Анастасия Куликова

«Вступление Украины в НАТО прямо противоречит интересам безопасности нашей страны. Если кто-то в Вашингтоне хочет затащить Украину в альянс, пусть продолжает хотеть. Мы же будем заниматься обеспечиванием собственных приоритетов и задач», – сказал сенатор Константин Долгов.

По его мнению, исключить вступление Украины в НАТО возможно при условии завершения спецоперации победой России. «Когда те задачи, которые поставил глава государства, будут достигнуты, вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе отпадет сам собой», – убежден собеседник.

Более того, Долгов не исключает, что блок НАТО в обозримом будущем может переформатироваться. Он напомнил о предстоящих президентских выборах в США. «Посмотрим, что будет. Я бы свою зарплату не поставил на то, что через 15–20 лет НАТО сохранится в том виде, в котором блок существует сейчас», – указал парламентарий.

Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Мы занимаемся демилитаризацией и денацификацией Украины. Эта задача будет решена», – подчеркнул он. Спикер напомнил о Стамбульских соглашениях, в которых был прописан нейтральный статус Украины. «Более того, Россия признала суверенитет соседней страны на основе Декларации о независимости, где был прописан нейтральный статус Украины. Отказавшись от нейтралитета, Киев «выбил стул» из наших российско-украинских отношений», – уточнил собеседник. Он призвал руководство стран НАТО осознать, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта. «В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», – приводит его слова ТАСС. При этом Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов в ответ назвал подобный сценарий угрозой национальной безопасности России и указал, что он является неприемлемым. «Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке», – цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

Между тем о том, что вопрос принятия Украины в альянс можно обсудить после завершения конфликта с Россией, говорил и украинский посол в Турции Василий Боднар. «Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие», – сказал он в интервью одной из турецких газет.

Незадолго до этого источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России. Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны.