Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам
В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам, затопила садовые товарищества и несколько населенных пунктов.
На кадрах, снятых с дрона, видно, что вода подступила к жилым комплексам «Дубки» и «Марсово поле», сообщает РИА «Новости».
Несколько строений на набережной полностью скрылись под водой, полностью затопило сооружения конноспортивной базы.
Садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом также полностью затоплены.
По данным мэрии, в зоне подтопления оказались дачные участки, находящиеся в районе Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», СНТ у реки Сакмары, а также Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.
Напомним, в Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.