Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.6 комментариев
Российские вертолетчики уничтожили украинских диверсантов под Харьковом
Российские вертолетчики уничтожили украинских диверсантов на харьковском направлении
Экипаж ударного вертолета Ка-52 ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что для уничтожения противника были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8, передает ТАСС. Успешное выполнение задачи подтвердил передовой авиационный наводчик.
«После выполнения задания успешно вернулись на аэродром вылета с отличным результатом», – рассказал штурман-оператор Ка-52 с позывным «Николай».
В состав ударной группы, помимо Ка-52 «Аллигатор», входили боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Также группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.