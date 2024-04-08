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Российские военные уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой ВСУ обстреливали населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. В этот раз один из расчетов РСЗО «Град» уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», – говорится в сообщении военного ведомства, передает ТАСС.
Уточняется, что после получения точных координат нахождения РСЗО противника, расчет «Града» нанес удар по цели.
Уничтожение Vampire подтверждается кадрами с тепловизора беспилотного летательного аппарата, отмечают в Минобороны России.