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Южная Корея запустила второй разведывательный спутник для слежки за КНДР
Южная Корея успешно вывела на орбиту свой второй разведывательный спутник. Запуск был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX с территории Космического центра им. Джона Кеннеди во Флориде.
«Второй военный разведывательный спутник ВС Республики Корея примерно в 09:02 (03:02 мск) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту», – заявили в Министерстве национальной обороны Республики Корея, передает ТАСС.
Отмечается, что новый спутник оснащен передовыми технологиями, позволяющими собирать данные о ситуации на Корейском полуострове вне зависимости от погодных условий. Всего Южная Корея планирует запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, что позволит обеспечить практически непрерывное наблюдение за территорией КНДР.
Ранее сообщалось, что первый южнокорейский разведывательный спутник передал фотографии Пхеньяна в «хорошем разрешении».
Отмечается, что полноценная работа разведывательного спутника начнется в середине лета.
Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря прошлого года с американской базы Ванденберг в штате Калифорния. Запуск состоялся с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX.
В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР.