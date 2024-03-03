Первый разведывательный спутник Южной Кореи сфотографировал Пхеньян

Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал фотографии столицы КНДР в высоком разрешении

Tекст: Денис Тельманов

«Судя по результатам редактирования недавно присланных спутниковых снимков, качество, как и ожидалось, хорошее. На фотографиях видны центр Пхеньяна и суда в порту», – приводит заявление южнокорейских военных ТАСС.

Отмечается, что полноценная работа разведывательного спутника начнется в середине лета. Южная Корея запустила свой первый разведывательный спутник 2 декабря прошлого года с американской базы Ванденберг в штате Калифорния. Запуск состоялся с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX.

В Сеуле планируют запустить еще 4 спутника до 2025 года для наблюдения за КНДР. Второй спутник планируется отправить на орбиту в апреле.

Ранее сообщалось, что 21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник «Маллиген-1». Спустя несколько дней после пуска лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр, где ему показали фотографии «важных целей на территории противников», в том числе на территории Южной Кореи и США.

В Сеуле считают, что северокорейские спутники делают фотографии в низком разрешении.