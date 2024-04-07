В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.2 комментария
На Украине возбудили дело в отношении пытавшихся мобилизовать подростка военкомов
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников ТЦК, пытавшихся силой мобилизовать подростка 14 лет в Одесской области, сообщило украинское издание «Общественное».
Как сообщило издание, в пресс-службе Главного управления национальной полиции по Одесской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека», передает ТАСС. Там добавили, что процессуальное руководство ведет Белгород-Днестровская военная прокуратура.
Ранее издание «Страна» сообщило, что сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать.