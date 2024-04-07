На Украине сотрудники военкомата пытались мобилизовать 14-летнего сироту

В Одесской области сотрудники ТЦК избили сироту и пытались его мобилизовать

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Одесской области сотрудники ТЦК пытались мобилизовать 14-летнего подростка, которого задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали в автобус, передает РИА «Новости». Издание уточняет, что в автобусе парня избили прикладами и связали руки пластиковой пряжкой, ко, когда выяснили, что ему всего 14, высадили его прямо на трассе. «Страна» добавила, что подростку пришлось идти домой пешком около двух часов.

Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой, в школе он рассказал о случившемся, жители села обратились в полицию и прокуратуру.

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине готовят законопроект, который позволит мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет после прохождения ими «базовой военной подготовки».