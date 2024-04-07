Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.37 комментариев
Главком ВСУ решил проверить инициированную СБУ попытку вручения повестки журналисту
Главком ВСУ Александр Сырский приказал расследовать ситуацию с попыткой вручения повестки журналисту, который обнаружил у супруги главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиру в столице стоимостью более 657 тыс. долларов.
Ранее сотрудники военкомата в Киеве попытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, о чем сообщило издание «Следствие. Инфо», в котором он работает.
Как сообщил Сырский, по материалам издания «Следствие.Инфо» назначена служебная проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие решения. Он добавил, что ВСУ «осуждают случаи нарушений со стороны военных должностных лиц», передает ТАСС.
Напомним, пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.