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    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    37 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    8 комментариев
    7 апреля 2024, 10:17 • Новости дня

    Главком ВСУ решил проверить инициированную СБУ попытку вручения повестки журналисту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком ВСУ Александр Сырский приказал расследовать ситуацию с попыткой вручения повестки журналисту, который обнаружил у супруги главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиру в столице стоимостью более 657 тыс. долларов.

    Ранее сотрудники военкомата в Киеве попытались вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, о чем сообщило издание «Следствие. Инфо», в котором он работает.

    Как сообщил Сырский, по материалам издания «Следствие.Инфо» назначена служебная проверка, по ее результатам будут приняты соответствующие решения. Он добавил, что ВСУ «осуждают случаи нарушений со стороны военных должностных лиц», передает ТАСС.

    Напомним, пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    6 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ремонтные цеха на заводе «Прогресс» и в конструкторском бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» в подконтрольной Украине Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.

    Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    В Николаевской области поражен военный порт

    Подполье: В Николаевской области поражен военный порт

    В Николаевской области поражен военный порт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный порт ВСУ был поражен в городе Очакове Николаевской области, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.

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    6 апреля 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    ВС России нанесли удар по военным аэродромам и пунктам дислокации наемников ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Уточняется, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

    Ранее ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково.

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    6 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра

    Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра

    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска войдут в Часов Яр и тогда произойдет обвал обороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.

    Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.

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    6 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов

    Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует

    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры Москвы на конфискацию российских активов коснутся в первую очередь европейских стран, которые станут мишенью для возмездия России, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

    Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».

    По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.

    Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.

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    6 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило солдат искать снаряды в болотах

    WSJ: ВСУ из-за нехватки боеприпасов вынуждены искать снаряды в болотах

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне острой нехватки боеприпасов командование Вооруженных сил Украины заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным газеты, ситуация с боеприпасами на Украине настолько критична, что солдаты вынуждены рисковать жизнью, выискивая в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Военнослужащий ВСУ Максим Полюхович рассказал журналистам, что им приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов, а между тем, «аппетит командиров растет», передает РИА «Новости».

    Офицеры ВСУ подтвердили острую нехватку снарядов, которые приходится постоянно экономить, и «стрелять только по самым важным целям».

    Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя, в том числе из-за нехватки снарядов.

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    6 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области

    ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области

    Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, следует из сообщения в соцсетях ведомства.

    В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».

    В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.

    Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.

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    6 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленский поддержал идею об отправке войск НАТО на Украину

    Зеленский признал, что хочет отправки войск Запада на Украину и не может попросить об этом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.

    Зеленский в эфире украинского телемарафона заявил, что не может просить у западных стран войска. По его словам, в случае, если он выступит с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, передает ТАСС.

    Он признался, что на Украине действуют некоторые добровольные формирования, в которых воюют люди с другим происхождением и с другим гражданством.

    Зеленский добавил, что не может публично призвать армии мира воевать на Украине, потому что население этих стран будет против. Он также заявил, что хотел бы услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск.

    Также Зеленский заявил, что на поле боя для ВСУ сложная ситуация, практически все активные действия идут на востоке страны.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта.

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    6 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Украинские СМИ: Харьковчане из-за отключений света массово переезжают в Днепр

    Украинские СМИ сообщают, что харьковчане из-за отключений света массово переезжают в Днепр

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.

    «Ни работать не получается, ни жить, поэтому вынужденный переезд», – цитирует «Страна» одного из харьковчан, который был вынужден переехать из-за отсутствия интернета, необходимого для его работы, передает ТАСС.

    По словам других жителей Харькова, переезд носит массовый характер, из-за чего цены на жилье в Днепре резко взлетели.

    Ранее сообщалось, что ВСУ готовят Харьков к военным действиям.

    Коментарии (11)
    6 апреля 2024, 11:19 • Новости дня
    В Австрии не согласились с позицией Макрона по ситуации на Украине
    В Австрии не согласились с позицией Макрона по ситуации на Украине
    @ Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил Le Figaro, что не согласен с позицией французского президента Эммануэля Макрона по ситуации урегулирования конфликта на Украине.

    По его словам, в Австрии солидарны со стремлением достичь прочного мира на Украине, однако придерживаются другого пути, передает «Газета.Ru».

    В частности, речь идет о принципе осторожности, о котором говорит Нехаммер. Австрийский политик подчеркнул, что поддерживает принцип осторожности.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (6)
    6 апреля 2024, 10:41 • Новости дня
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    Польша подняла военную авиацию из-за «интенсивных» действий России на Украине
    @ Ssgt Danielle Sukhlall/U.S Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с «интенсивной активностью» российской авиации на Украине Польша и ее союзники подняли в небо военную авиацию для обеспечения безопасности собственного воздушного пространства.

    По данным оперативного командования польских ВС, Польша и ее союзники подняли воздушные суда, они курсируют в юго-восточной части страны, передает РИА «Новости».

    Также в заявлении указано, что польские власти предприняли «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства».

    Накануне ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, а также освободили село Водяное в ДНР.

    Кроме того, ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич», а дроны ВС России поразили перевалочную базу ВСУ.

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    6 апреля 2024, 17:09 • Новости дня
    В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА над Белгородской областью
    В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в 16.00 попытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России.

    Дежурные средства ПВО ВС России отразили попытку ВСУ и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области 11 сел остались без света из-за атаки БПЛА.

    Коментарии (6)
    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    7 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    @ BILD на русском/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «верит и надеется», что конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем.

    Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».

    Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.

    Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.

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