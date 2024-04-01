Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он пошел за молоком, когда его остановили и вручили повестку, при этом в военкомате его медсправки затерялись и мужчина с микроинсультами, проблемами с ногами и травмой головы попал в армию.

Мерва рассказал, что подготовка перед отправкой на передовую проходила в поселке Ольгополь Винницкой области, куда приехали два иностранных инструктора, которые показали, как накладывать турникеты, и через два дня уехали, передает РИА «Новости».

Подразделение Мервы перебросили под Авдеевку, где на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе.

Он рассказал, что во время отхода у него были отморожены, он отстал, запутался в колючей проволоке и сдался.

Мерва также заявил, что их не подготовили, отправили в мясорубку, ничему не научили.

«Я не хотел воевать. Решение Зеленского о мобилизации неправильное», –добавил он.

Ранее пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley.