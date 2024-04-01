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Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем
Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.
По его словам, он пошел за молоком, когда его остановили и вручили повестку, при этом в военкомате его медсправки затерялись и мужчина с микроинсультами, проблемами с ногами и травмой головы попал в армию.
Мерва рассказал, что подготовка перед отправкой на передовую проходила в поселке Ольгополь Винницкой области, куда приехали два иностранных инструктора, которые показали, как накладывать турникеты, и через два дня уехали, передает РИА «Новости».
Подразделение Мервы перебросили под Авдеевку, где на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе.
Он рассказал, что во время отхода у него были отморожены, он отстал, запутался в колючей проволоке и сдался.
Мерва также заявил, что их не подготовили, отправили в мясорубку, ничему не научили.
«Я не хотел воевать. Решение Зеленского о мобилизации неправильное», –добавил он.
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