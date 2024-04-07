Зеленский раскритиковал подход Конгресса США к поддержке Украины

Зеленский назвал «невзрослым» подход американских конгрессменов к решению вопроса о поддержке Украины

Tекст: Антон Антонов

Зеленский заявил, что поддержка со стороны США «имеет критическое значение». Он полагает, что удастся «получить положительное голосование Конгресса», передает ТАСС.

Зеленский назвал Украину «заложницей» сложившейся в США ситуации, связанной с тем, что в стране происходит «избирательный процесс» и вопрос поддержки Киева оказался внутриполитическим. «Именно такой невзрослый подход я не понимаю», – сказал он.

Президент Украины заявил, что у Киева «нет выбора», страна «согласится на любые варианты» помощи, в том числе «на кредитные деньги». Он заявил, что помощь «в кредит сегодня» предпочтительнее «бесплатной через год»

Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о помощи Украине в кредит.