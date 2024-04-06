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После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск
Глава Орска Козупица: В районе улицы Борисоглебской прорвало дамбу
Прорыв дамбы произошел в районе улицы Борисоглебской, вода стремительно поступает в город, необходимо срочно эвакуироваться жителям трех поселков, заявил глава Орска Василий Козупица.
Козупица обратился к жителям поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка из-за осложнившейся ситуации с подтоплением в городе, куда начала стремительно поступать вода из-за нового прорыва дамбы, передает ТАСС.
Он призвал всех жителей опасной зоны своевременно эвакуироваться в ближайшие ПВР, которые развернуты в школах города, их туда доставят автобусы.
Ранее спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске. Глава МЧС Александру Куренкову срочно вылетел в Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления.
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.