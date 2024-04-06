После нового прорыва дамбы вода начала затапливать Орск

Глава Орска Козупица: В районе улицы Борисоглебской прорвало дамбу

Tекст: Вера Басилая

Козупица обратился к жителям поселка Никель, Строителей и Рабочего поселка из-за осложнившейся ситуации с подтоплением в городе, куда начала стремительно поступать вода из-за нового прорыва дамбы, передает ТАСС.

Он призвал всех жителей опасной зоны своевременно эвакуироваться в ближайшие ПВР, которые развернуты в школах города, их туда доставят автобусы.

Ранее спасатели начали срочную эвакуацию жителей поселка Никель в Орске. Глава МЧС Александру Куренкову срочно вылетел в Оренбургскую область для организации на месте необходимых работ в зоне подтопления.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в Оренбургской области после прорыва дамбы в Орске.