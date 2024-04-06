Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.17 комментариев
Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов
Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует
Ответные меры Москвы на конфискацию российских активов коснутся в первую очередь европейских стран, которые станут мишенью для возмездия России, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.
Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».
По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.
Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.
Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.