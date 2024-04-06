Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов

Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует

Tекст: Вера Басилая

Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».

По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.

Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.

Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.