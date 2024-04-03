Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

Серия мощных землетрясений произошла у Тайваня

Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7 произошла у Тайваня

Tекст: Антон Антонов

Сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Позднее представитель метеорологического агентства заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения составила 7,7. В японской префектуре Окинава зафиксированы толчки силой до 4 баллов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло менее чем через 15 минут. Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в 9.35 по японскому времени (3.35 мск).

Судя по снимкам в соцсетях, некоторые здания на Тайване накренились и частично разрушены.

Приливные волны достигли берегов Японии.

Bloomberg сообщает, что ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове.