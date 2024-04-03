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    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    11 комментариев
    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня

    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

    3 апреля 2024, 04:26 • Новости дня
    Серия мощных землетрясений произошла у Тайваня

    Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7 произошла у Тайваня

    Серия мощных землетрясений произошла у Тайваня
    @ Qi Fei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Тайваня произошла серия мощных землетрясений магнитудой 6,3–7,7, толчки ощущались в Японии, в регионе объявлена угроза цунами, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства Японии.

    Сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 8.58 по японскому времени (2.58 мск) близ восточного побережья Тайваня. Позднее представитель метеорологического агентства заявил, что магнитуда самого мощного землетрясения составила 7,7. В японской префектуре Окинава зафиксированы толчки силой до 4 баллов, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

    Второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло менее чем через 15 минут. Третье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в 9.35 по японскому времени (3.35 мск).

    Судя по снимкам в соцсетях, некоторые здания на Тайване накренились и частично разрушены.

    Приливные волны достигли берегов Японии.

    Bloomberg сообщает, что ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC эвакуирует персонал с заводов на острове.

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    3 апреля 2024, 07:47 • Новости дня
    Посол Ноздрев заявил о невозможности обсуждать с Японией «мирный договор»

    Посол Ноздрев счел невозможным на данном этапе обсуждать с Японией «мирный договор» из-за ее враждебной политики

    Посол Ноздрев заявил о невозможности обсуждать с Японией «мирный договор»
    @ МИД России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Враждебная политика Японии делает невозможным обсуждение документа о добрососедстве и сотрудничестве, заявил посол России в Токио Николай Ноздрев.

    Ноздрев сказал, что некорректно называть документ «мирным договором». По его словам, речь идет о «широком комплексном документе, охватывающем все основные сферы двусторонних связей», передает ТАСС.

    Посол призвал Японию признать ошибочность своей антироссийской политики для выправления двусторонних отношений, простой отмены санкций будет недостаточно – Япония должна будет доказать, что «нынешняя политика уйдет в прошлое».

    Ноздрев заверил, что Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине. Ноздрев также напомнил, что в отношении Токио «контрсанкционные меры» работают «по целому ряду, в том числе чувствительных для Японии, направлений».

    Россия считает активизацию военной деятельности Японии с участием США и других стран, в том числе членов НАТО, угрозой безопасности своих дальневосточных рубежей, а также в целом стабильности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    При этом, как отметил посол, США фактически «щелкнули по носу» Японию, введя санкции против проекта «Арктик СПГ – 2» с японским участием, после которых это участие «оказалось полностью замороженным». Ноздрев выразил сомнения в том, что «нынешняя администрация Фумио Кисиды сможет отстоять свою позицию в разговоре с Вашингтоном».

    Напомним, Ноздрев указывал, что власти Японии сознательно демонтируют отношения с Россией. В результате отношения отброшены на десятилетия назад, а их фундамент разрушен, заявил дипломат. По его мнению, это «точка невозврата», а «глубокая заморозка» отношений продлится долго.

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня
    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


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    2 апреля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: На Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие на Западе поняли, что ошибались, считая Россию «слабым звеном», заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании коллегии МВД.

    «Видимо, кто-то посчитал нашу с вами страну слабым звеном. Ошибаются. И, на мой взгляд, уже многие поняли, что ошибаются. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся это сделать. Это очевидная, абсолютно точная вещь», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на попытки недоброжелателей России «доразвалить» ее после того, как перестал существовать Советский Союз. Они планировали подчинить своим геополитическим интересам то, что осталось бы от Российского государства, заявил президент.

    Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.

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    2 апреля 2024, 14:43 • Новости дня
    СМИ: Принцесса Уэльская призналась в заболевании под давлением

    The Daily Mail: Принцесса Уэльская призналась в заболевании раком под давлением

    Tекст: Валерия Городецкая

    Признание принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) о прохождении курса химиотерапии могло стать следствием шантажа со стороны лиц, угрожавших опубликовать ее медицинские документы, пишет The Daily Mail.

    По данным The Daily Mail, Кенсингтонский дворец был вынужден поторопиться с объявлением о лечении Кейт Миддлтон, чтобы опередить шантажистов, передает ТАСС. Стало известно, что с дворцом связались люди, в распоряжении которых оказались медицинские документы принцессы, и угрожали их опубликовать, пишет издание.

    Пока не установлено, как именно злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации. Не исключено, что утечка могла произойти из лондонской клиники, где Кейт Миддлтон в январе сделали операцию на брюшной полости.

    До этого сообщалось, что трое сотрудников этой клиники подозреваются в попытке похитить медицинские данные принцессы.

    Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. Она не появлялась на публике с декабря 2023 года.

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 23:16 • Новости дня
    G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам

    Замглавы МИД Британии Гани заявила о намерении G7 представить предложения по передаче замороженных активов России Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии июньского саммита государства G7 представят новые предложения, касающиеся возможности передачи замороженных российских активов Украине, сообщила замглавы МИД Великобритании Нусрат Гани.

    Гани сказала, что данный вопрос обсуждается с «союзниками, в том числе с Еврокомиссией». Участники дискуссий стремятся рассмотреть «все законные схемы», которые позволили бы использовать российские активы «для поддержки Украины». Гани отметила, что в феврале лидеры стран G7 велели «соответствующим министрам» вести работу «в этом направлении и отчитаться перед саммитом», передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    3 апреля 2024, 09:27 • Новости дня
    NYT: Байден требует от Конгресса США одобрения для отправки F-15 Израилю

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Байдена направила Конгрессу США запрос на одобрение продажи Израилю до 50 истребителей F-15 на сумму 18 млрд долларов, пишет The New York Times.

    По данным источников газеты, американский госдепартамент уже направил соответствующее уведомление двум комитетам Конгресса, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, запрос на новые самолеты может отражать озабоченность Израиля по поводу ситуации в регионе, в том числе с учетом деятельности «Хезболлы» и группировок, связанных с Ираном.

    Ожидается, что процесс одобрения продажи F-15 займет несколько месяцев, и самолеты будут поставлены Израилю не ранее, чем через пять лет.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала, а также пять офицеров КСИР.

    Израильские эксперты заявили, что ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    3 апреля 2024, 10:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила запросы четырем странам о терактах против России

    Генпрокуратура направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура России направила запросы в США, Германию, Францию и Кипр по поводу терактов, совершенных на территории РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

    В Генпрокуратуре изучили обращения депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании причастности лиц и структур за рубежом к терактам в России, а также подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    В ведомстве выразили надежду, что «коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению» и выполнят свои обязательства по расследованию терактов, содействию в получении доказательств и наказанию виновных.

    Авторы обращения потребовали немедленного расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В качестве доказательств они предоставили информацию о инициаторах, организаторах, исполнителях, прикрывающих и финансирующих эти преступления.

    Депутаты считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками ИГ (запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь к уголовной ответственности за эти преступления политическое руководство США и Украины, а также их спецслужбы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 11:32 • Новости дня
    Sky News: В Британии отсутствует план национальной обороны на случай войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия не готова к войне из-за отсутствия плана национальной обороны, мобилизации населения и промышленности в случае конфликта, несмотря на растущие угрозы военного сценария, сообщил канал Sky News со ссылкой на источники в Минобороны королевства.

    По их данным, армия Британии в условиях неготовности к конфликту гражданского населения и промышленной базы не сможет вести длительную войну на выживание, передает ТАСС. По признанию офицера МО высокого ранга, эффективность британской ПВО «находится на опасно низком уровне, а береговая оборона практически отсутствует». Он добавил, что армии не хватает оружия, боеприпасов, а, главное, военных.

    Как констатировал источник в оборонном ведомстве, нужен план национальной обороны, который включал бы информацию о правительственных механизмах в период до вооруженного конфликта и перехода к войне.

    Бывший командующий Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс, что поднимал в правительстве вопрос о необходимости восстановления национальной обороны «из-за растущей угрозы со стороны Москвы, но размышления о рисках из-за действий России были неприятными и дорогостоящими, а отрицание было дешевле.

    Ранее The Times писала, что беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружении ВС Британии, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела.

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    3 апреля 2024, 11:29 • Новости дня
    Начался отбор российских школьников для поездки на борту «Ледокола знаний»

    Начался отбор российских школьников для поездки к Северному полюсу на борту «Ледокола знаний»

    Tекст: Александра Юдина

    Стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», который пройдет с обновленной механикой отбора и насыщенной экспедиционной программой. Финалистов ждет юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, приуроченная к 65-летию атомного ледокольного флота.

    За время существования проекта уже более 300 одаренных школьников – победителей множества конкурсов и проектов – из разных регионов России стали участниками арктических экспедиций Росатома.

    Участников пятого сезона ждут новые отборочные этапы. Помимо интеллектуального тестирования на сайте проекта polus.atom.online, появятся очные полуфиналы в федеральных округах, где участникам предстоит решить реальные индустриальные кейсы, связанные с атомной отраслью. В финале проекта, который пройдет июне этого года в Павильоне «Атом» на ВДНХ, встретятся команды, представляющие федеральный округ. По итогам открытого отбора к арктической экспедиции  присоединятся 12 школьников.

    Также специально для популяризации знаний о достижениях атомной отрасли в середине апреля станет доступно мини-приложение VK – уникальная игра, которая познакомит молодежную аудиторию с основными сферами деятельности, технологиями и приоритетами развития атомной отрасли России: цифровыми и квантовыми технологиями, ядерной медициной, новыми материалами, безуглеродной энергией, атомным ледокольным флотом.

    Финалистов проекта ждет насыщенная образовательная программа на борту ледокола: лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и многое другое. Несколько уникальных форматов на борту представит партнер проекта – Российское общество «Знание». Программа Российского общества «Знание» в рамках рейса «Ледокола знаний» станет самым северным лекторием в мире.

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