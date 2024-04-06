Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек

Tекст: Александра Юдина

По данным властей, тела двух человек были обнаружены при патрулировании территории, попадающей в зону подтопления, передает РИА «Новости».

Другие сообщения о погибших во время наводнения в городе не подтвердились.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее в зоне затопления в Орске были обнаружены тела трех человек.