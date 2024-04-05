Суд отказался арестовать замглавы компании-разработчика системы бронирования Leonardo

Губернатора Мурманской области Чибиса ранили ножом в Апатитах

В Апатитах неизвестный нанес ножевое ранение губернатору Мурманской области Андрею Чибису

Tекст: Денис Тельманов

«На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы региона.

Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.

В пресс-службе сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .

Отмечается, что нападавший задержан, детали происшествия устанавливаются.

Андрей Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары, получил юридическое образование. Работал на руководящих должностях в Министерстве регионального развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,

С 2013 по 2018 годы на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 отвечал в Минстрое России за вопросы цифрового развития.

21 марта 2019 года Указом Президента Российской Федерации назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года избран Губернатором Мурманской области.