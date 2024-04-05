Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.3 комментария
Суд отказался арестовать замглавы компании-разработчика системы бронирования Leonardo
Суд назначил запрет определенных действий замгендиректора по IT «Сирена-трэвел» Ройтману
Хорошевский суд Москвы отказался арестовать заместителя генерального директора по IT OA «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана, обвиняемого в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ, сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что вместо ареста суд избрал Ройтману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня, передает ТАСС. Следствие просило заключить Ройтмана под стражу.
Ранее замглавы по IT в компании «Сирена-Трэвел» (разработчик системы бронирования авиабилетов Leonardo) Игорь Ройтман был задержан по делу о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России.
Накануне у разработчика российской системы бронирования Leonardo «Сирена-Трэвел» (входит в Ростех) провели обыски.