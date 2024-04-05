Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Взрывы прогремели в Одессе и Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харькове
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, также были прилеты в Харькове, сообщили СМИ.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, передает РИА «Новости».
Глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов подтвердил, что в городе также была серия взрывов.
Ранее стало известно, что ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич» в украинском Запорожье.