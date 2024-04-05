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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    9 комментариев
    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня

    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»

    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    4 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Столтенберг назвал разные варианты развития ситуации на Украине
    Столтенберг назвал разные варианты развития ситуации на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что альянс может не справиться с тем, чтобы собрать достаточное количество оружия для Украины для остановки наступления России, которое, по его словам, наблюдается «по всему фронту».

    По словам Столтенберга, есть два возможных сценария. При первом НАТО мобилизует больше помощи, что позволит Украине перейти в контрнаступление и вернуть утраченные территории. При втором НАТО не справится с поставленной задачей, что приведет к дальнейшим территориальным потерям Украины и осложнит поиск долгосрочного мирного решения, передает ТАСС.

    Генсек НАТО также заявил, что страны блока рассмотрят возможность предоставления Украине большего числа систем ПВО, включая Patriot, а также ракет и запчастей к ним.

    Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо в кратчайшие сроки собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, а также создать долгосрочную систему обязательных поставок Киеву. Он добавил, что главнокомандующий силами НАТО в Европе получил поручение разработать план долгосрочного снабжения Украины оружием, включая его финансирование.

    Ранее сообщалось, что НАТО приняло решение о создании миссии на Украине.

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    5 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
    Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
    @ wikimedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина настаивает на том, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы, сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный в интервью французской газете Le Monde.

    По его словам, спортсмены из России и Белоруссии должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

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    4 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать Екатерининскую площадь

    Власти Украины решили переименовать Екатерининскую площадь в Одессе в Европейскую

    В Одессе решили переименовать Екатерининскую площадь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Городская комиссия рекомендовала переименовать Екатерининскую площадь в Одессе в Европейскую, окончательное решение будет принято на городском совете, сообщили украинские СМИ.

    Сообщается, что члены городской историко-топонимической комиссии в Одессе решили, что после прохождения всех необходимых процедур Екатерининская улица и площадь будут носить название Европейская, передает ТАСС.

    Ранее одесситы высказались против предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

    В Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице города Екатерине II, а также монумент писателю Максиму Горькому.

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    5 апреля 2024, 11:26 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР передававшую ВСУ данные о ВС России студентку

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудниками УФСБ по ЛНР задержана студентка, передававшая ВСУ через Telegram-каналы данные о российских военнослужащих.

    Студентка-отличница последнего курса социологического факультета одного из вузов ЛНР, собирала и передавала информацию о местах дислокации российских войск, задействованных в спецоперации, передает ТАСС.

    Выяснилось, что связь с Киевом она поддерживала через украинские Telegram-каналы, администраторов которых интересовала российская военная техника.

    Девушка рассказала, что фотографировала проезжающую военную технику и отправляла фотографии администраторам канала.

    В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

    Ранее задержали за госизмену жителя Комсомольска-на-Амуре, который инициативно через интернет связался с представителями разведки Украины, предложив им передать сведения о деятельности оборонного предприятия в Хабаровском крае.

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    5 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Шредер: Настал момент для поиска решений по Украине

    Экс-канцлер ФРГ Шредер считает, что пора искать варианты завершения конфликта на Украине

    Шредер: Настал момент для поиска решений по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что настал момент для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Шредер назвал позитивным мнение лидера фракции СДПГ в парламенте Рольфа Мютцениха о необходимости заморозить конфликт на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, нужно рассмотреть варианты, чтобы завершить конфликт, но едва ли Китай сможет сыграть в этом ключевую роль, поскольку больше всех выигрывает от продолжения противостояния в плане усиления политического влияния.

    В этой связи он вновь призвал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.

    Ранее Шредер заявил агентству DPA, что сохранил дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

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    5 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
    Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запорожская атомная электростанция подверглась атаке со стороны украинских дронов у грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

    В результате атаки повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Там подчеркнули, что обстрелы станции и ее инфраструктуры недопустимы, это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию ЗАЭС.

    В четверг на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1».

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    4 апреля 2024, 21:46 • Новости дня
    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба: У Киева ноль шансов получить 100 млрд долларов от НАТО

    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически не имеет шансов получить 100 млрд долларов от НАТО при сохранении текущей системы финансирования, когда страны альянса не могут собрать 500 млн долларов в год, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

    Кулеба заявил, что простая идея НАТО заключается в сборе 100 млрд долларов для Украины и правильном распределении их между союзниками. По его словам, при нынешней модели финансирования, когда НАТО не может собрать 500 млн долларов в год, шансов получить 100 млрд на пять лет абсолютно никаких, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что сейчас Киеву помогает лишь небольшое количество стран НАТО. Кулеба считает, что если высчитать для каждой страны формулу для обязательного финансирования фонда, то идея со 100 млрд долларов может быть реализована.

    Ранее Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО. Издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение создать фонд в 100 млрд евро для Украины.

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    5 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Украина столкнулась с сильнейшим дефицитом сельхозработников

    Poilitico: Украина испытывает сильнейший дефицит сельхозработников из-за мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Украина столкнулась с сильнейшим за всю историю страны дефицитом сельскохозяйственных работников, вызванным продолжающимся конфликтом, заявил газете Poilitico министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

    По его словам, компании испытывают острый дефицит кадров, способных управлять сельхозтехникой, в частности тракторами, передает ТАСС.

    Сольский отметил, что именно их обычно хочет забрать армия, они нужны для управления танками и перевозки военных.

    Несколькими днями ранее указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет, в связи с чем в ближайшее время ожидается усиление дефицита сельхозработников.

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    5 апреля 2024, 07:23 • Новости дня
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник

    В городе Энгельсе Саратовской области сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энгельсе ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков аппарата нет.

    Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. Попытка террористической атаки была пресечена на большом расстоянии от Ейского района.

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    5 апреля 2024, 10:04 • Новости дня
    Маск: Вступление Украины в НАТО – начало фильма о ядерном апокалипсисе
    Маск: Вступление Украины в НАТО – начало фильма о ядерном апокалипсисе
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter-аккаунте (запрещен в России) высказался против вступления Украины в НАТО, назвав эту идею «началом фильма о ядерном апокалипсисе».

    Свой комментарий Маск оставил под постом с видеозаписью выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого глава Госдепа заявил, что Украина «станет членом НАТО», приложив к нему ссылку на отрывок из художественного фильма «На следующий день» (The Day After, 1983) с кадрами вымышленной ядерной войны между СССР и США, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, и на предстоящем саммите будет «построен мост» к ее вступлению в блок.

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    5 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    В подполье рассказали о переброске «азовцев» из Харькова на фронт

    Tекст: Александра Юдина

    Из Харькова выведены бойцы националистического полка «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), которые ранее были замечены в центре города, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «азовцы», скорее всего, направлены на фронт – на Донецкое и Авдеевское направления, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что подразделения «Азова» понесли большие потери в боях под Авдеевкой.

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    5 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Российские военные откопали украинский «танк» «Азовец» стоимостью 5 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные обнаружили и извлекли из-под земли бронемашину «Азовец», разработанную украинским нацполком «Азов».

    Бронемашина «Азовец», по данным украинских СМИ, была создана в 2015 году как «танк для городских боев». Стоимость одного экземпляра оценивалась в 5 млн долларов, передает РИА «Новости». Единственный экземпляр «Азовца» был похищен у разработчиков в Киеве в 2016 году.

    Как рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат», со временем продвижения наших войск местные жители сообщили, что в одном из мест была закопана техника. Ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли на место и обнаружили бронемашину.

    По его словам, «Азовец» – это пример «распила бюджета», поскольку на Украине создали один совершенно никчемный экземпляр, а потом просто спрятали.

    Как сообщил командир ремонтной роты бронетехники с позывным «Десна», скорость танка Т-64 по пересеченной местности со стандартным двигателем ТДФ составляет около 35 км в час. Это при стандартной массе 38 тонн, а «Азовец» весит порядка 50 тонн, то есть возникает вопрос, как он вообще мог ехать.

    В этом «танке» нет ни одного триплекса, зато стоят камеры от обычного домофона. «Десна» также назвал этот проект полным провалом. Российский военный отметил, что у машины есть только один эвакуационный люк, и есть большие сомнения, что четыре члена экипажа смогли бы выжить, если бы машину подбили.

    Ранее стало известно, что испытания танка «Азовец» на Украине приостановлены из-за некачественной оптики – вместо специальных камер на бронемашину установили «видеоглазки» от домофонов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом проекте украинских разработчиков.

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    5 апреля 2024, 08:58 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одесской области

    Tекст: Александра Юдина

    Серия взрывов прогремела в Одесской области Украины, сообщили на украинском канале «Общественное».

    По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на территории региона слышны взрывы.

    Ранее взрывы прогремели в украинском городе Днепре (Днепропетровске), а также в Запорожье и Херсоне, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины.

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