Удары наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетики России. Всего произведено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Целями стали объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса, средства противовоздушной обороны, базы горючего, пункты временной дислокации украинской армии и иностранных боевиков. Все цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении за неделю «Западная» группировка поразила живую силу и технику четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Ямполовки (ДНР), Стельмаховки (ЛНР) и Строевки (Харьковская область). Отражены 10 контратак украинских штурмовиков 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). ВСУ потеряли до 270 человек, две боевые бронированные машины, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила тактическое положение по переднему краю. Поражены формирования четырех штурмовых, трех аэромобильных и восьми механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Новомихайловки, Клещеевки, Спорного, Андреевки и Часова Яра (ДНР). Отражены 15 контратак штурмовых групп 31-й, 67-й, 72-й механизированных, 80-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Украинская сторона на этом направлении за неделю потеряла свыше 2110 человек, шесть танков, 11 боевых бронированных машин, 40 орудий полевой артиллерии.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» освободила Водяное в ДНР и продолжила продвижение в глубину обороны украинской армии. Авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ. Отражено 39 контратак украинской армии у Семеновки, Новгородского, Бердычей, Тоненького, Уманского и Первомайского в ДНР. На этом направлении украинская сторона за неделю потеряла более 1695 человек, три танка, 15 боевых бронированных машин и 19 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила семь бригад ВСУ, нацгвардии и теробороны Украины у Урожайного, Угледара (ДНР) и Малиновки (Запорожская область). Там украинская сторона за семь дней потеряла свыше 760 человек, восемь танков, две боевые бронированные машины и 11 орудий полевой артиллерии.