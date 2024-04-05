Глава ЕК запутала Борреля и Блинкена на саммите в Брюсселе

Глава ЕК фон дер Ляйен запутала Борреля и Блинкена на саммите в Брюсселе

Tекст: Ольга Никитина

При этом особенно досталось главе евродипломатии Жозепу Боррелю, которого взявшаяся расставлять участников фон дер Ляйен переставляла несколько раз, передает ТАСС.

На фотографировании фон дер Ляйен сразу заняла центральное место и осталась недовольна, что Боррель встал с краю вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В итоге она настояла, чтобы глава евродипломатии стоял рядом с ней у европейского флага.

В пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Николом Пашиняном фон дер Ляйен оценила усилия армянских властей касаемо «борьбы с обходом антироссийских санкций».