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В Швеции потребовали доработать закон о смене пола несовершеннолетних
Парламентарии Швеции потребовали доработать закон о смене пола несовершеннолетних
Партия «Шведские демократы» (ШД) из-за возникшей широкой критики потребовала доработать проект закона о смене пола несовершеннолетних (Закон о гендерной идентичности), который вынесен на голосование в парламенте 17 апреля, сообщили в партии.
В партии «Шведские демократы» считают, что законопроект следует доработать в парламентском комитете и уладить разногласия внутри нескольких партий, члены которых потребовали отменить законопроект. Так в Умеренной коалиционной партии восемь из 10 членов выступили против смены пола детей, передает ТАСС.
Между тем, несмотря на возмущения своих соратников и избирателей, лидеры шести из восьми парламентских партий решили одобрить законопроект.
Новый закон снижает возраст для юридической смены пола с 18 до 16 лет, но сделать это можно будет только с согласия опекуна. Также требуется разрешение Национального совета здравоохранения и социального обеспечения для проведения соответствующей хирургической операции.