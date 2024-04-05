В Швеции потребовали доработать закон о смене пола несовершеннолетних

Парламентарии Швеции потребовали доработать закон о смене пола несовершеннолетних

Tекст: Вера Басилая

В партии «Шведские демократы» считают, что законопроект следует доработать в парламентском комитете и уладить разногласия внутри нескольких партий, члены которых потребовали отменить законопроект. Так в Умеренной коалиционной партии восемь из 10 членов выступили против смены пола детей, передает ТАСС.

Между тем, несмотря на возмущения своих соратников и избирателей, лидеры шести из восьми парламентских партий решили одобрить законопроект.

Новый закон снижает возраст для юридической смены пола с 18 до 16 лет, но сделать это можно будет только с согласия опекуна. Также требуется разрешение Национального совета здравоохранения и социального обеспечения для проведения соответствующей хирургической операции.