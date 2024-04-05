Политолог отметил высокий уровень публичности пережившего покушение губернатора Чибиса

Политолог Минченко: Мурманский губернатор Чибис известен открытостью и доступностью к общению с людьми

Tекст: Олег Исайченко

«К сожалению, никто не застрахован от возможного случайного нападения, тем более публичные люди. Они более часто подвергаются покушениям, так как взаимодействуют с множеством граждан. Кроме того, у политика может быть очень высокий рейтинг, но обязательно найдется человек, которому он не нравится», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Вероятно, покушение совершил психически нездоровый человек, у которого случилось обострение. Однако нападение также может быть хитрым терактом, например, если кто-то проводил обработку этого гражданина. Уверен, что следствие разберется в мотивах преступника», – отмечает собеседник.

«Могу отметить, что я слышал только позитивные новости о деятельности мурманского губернатора. Он претендует на переизбрание на следующий срок. Также глава региона знаменит тем, что часто встречается с людьми. Чиновник открыт и доступен к общению. Но видимо это имеет и обратную сторону», – подчеркивает эксперт.

«Множество российских компаний реализуют свои проекты в Мурманской области, например, «Еврохим», «Новатэк» или «Норильский никель». То есть регион развивается. Кроме того, я не помню скандалов, произошедших в последнее время, которые были бы связаны с губернатором», – резюмирует Минченко.

Ранее стало известно о покушении на главу Мурманской области. ЧП произошло в четверг вечером, после встречи Андрея Чибиса с жителями города Апатиты. Мероприятие губернатор анонсировал в своих соцсетях за два дня до этого. Разговор состоялся в местном доме культуры. Когда Чибис выходил из здания после мероприятия, неизвестный мужчина напал на него с ножом и ранил в живот.

После нападения Чибис самостоятельно дошел до машины. Его госпитализировали и прооперировали. Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев сообщил, что операция длилась больше часа. «На самом деле ему очень сильно повезло, что (ударом ножа) не была задета аорта», – сказал Ширяев. Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что Чибису выполнили лапаротомию, ревизию и гемостаз. Он ценил состояние губернатора как «тяжелое, стабильное».

Утром в пятницу Андрей Чибис пришел в себя после операции и записал видеообращение, в котором поблагодарил врачей за спасение и граждан за поддержку. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед! Все будет хорошо», – сказал Чибис.

Нападавший после покушения попытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии. Это 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. На допросе мужчина заявил, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя и не был знаком с ним лично. Как сообщили в Следственном комитете, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью. Назначены судебные экспертизы, в том числе медицинские.



В областной прокуратуре уточнили, что в отношении напавшего на губернатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Ему грозит срок до 20 лет.

Ряд российский политиков отреагировали на нападение. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму в адрес губернатора Мурманской области, пожелав ему быстрее выздороветь и вернуться в строй. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал произошедшее «вероломным актом против всех жителей России». В своем Telegram-канале он отметил, что какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти – это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.

Андрею Чибису 45 лет, он выпускник «школы губернаторов». 21 марта 2019 года указом президента был назначен врио губернатора Мурманской области, а в сентябре того же года с результатом 60,07% избран главой региона. Полномочия Чибиса истекают в сентябре 2024 года.