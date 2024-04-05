Губернатор Чибис пришел в себя после покушения

Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

«Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

