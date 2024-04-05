Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Губернатор Чибис пришел в себя после покушения
Глава Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение после того, как пришел в себя в палате реанимации, куда попал в результате нападения со стороны неизвестного мужчины с ножом.
Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что благодарен врачам, которые спасли его, а также поблагодарил всех, кто за него переживает, за поддержку.
«Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо», – сказал глава региона.
По данным СК, совершивший покушение на Чибиса задержан и допрошен, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.