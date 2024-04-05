В СК рассказали о задержанном за покушение на губернатора Мурманской области

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале СК указано, что задержанный решил напасть на главу региона из-за личной неприязни, хотя даже не был с ним знаком.

Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по факту причинения легкого вреда здоровью.

Задержанному также оказали медицинскую помощь, ему назначен ряд экспертиз, в их числе психиатрическая.

Напомним, напавший на губернатора житель Апатит ранен при задержании – ему в ногу выстрелил сотрудник Росгвардии. При этом Чибис переведен в реанимацию в тяжелом состоянии. Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что губернатору повезло, что не задета аорта.

