Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Следком: Напавший на губернатора Мурманской области Чибиса ранен
Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатит ранен при задержании
Мужчина, который напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ранен при задержании, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Следкома.
Отмечается, что по первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение.
В ведомстве добавили, что сейчас губернатору и нападавшему оказывают медицинскую помощь. При этом следователи работают на месте происшествия, «устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей»,
Кроме того, ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение при нападении.
Чиновника перевезли в больницу в Кировске, сейчас его оперируют.
В пресс-службе региона сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно» .