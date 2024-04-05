Губернатор Мурманской области переведен в реанимацию в тяжелом состоянии

Врачи оценили состояние губернатора Мурманской области после нападения как тяжелое, он в реанимации

Tекст: Денис Тельманов

«Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта», – приводит слова Ширяева ТАСС.

Врач уточнил, что Чибис был прооперирован, дальнейшее его лечение будет проходить в реанимации.

Уточняется, что операция длилась более часа.

Ранее сообщалось, что губернатор был ранен неизвестным после встречи с жителями Апатит. Нападавший нанес ему удар ножом в живот, после чего попытался скрыться. Однако его удалось задержать, ранив в ногу.

Сейчас губернатору и нападавшему оказывают медицинскую помощь. При этом следователи работают на месте происшествия, «устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей».



В пресс-службе региона сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно».

