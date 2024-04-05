Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
Губернатор Мурманской области переведен в реанимацию в тяжелом состоянии
Врачи оценили состояние губернатора Мурманской области после нападения как тяжелое, он в реанимации
Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что Андрей Чибис после ножевого ранения находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«Состояние тяжелое, он в реанимации. Ему очень сильно повезло, что не задета аорта», – приводит слова Ширяева ТАСС.
Врач уточнил, что Чибис был прооперирован, дальнейшее его лечение будет проходить в реанимации.
Уточняется, что операция длилась более часа.
Ранее сообщалось, что губернатор был ранен неизвестным после встречи с жителями Апатит. Нападавший нанес ему удар ножом в живот, после чего попытался скрыться. Однако его удалось задержать, ранив в ногу.
Сейчас губернатору и нападавшему оказывают медицинскую помощь. При этом следователи работают на месте происшествия, «устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей».
В пресс-службе региона сообщили, что в момент госпитализации Чибис был в сознании и «держался мужественно».