Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
В связи с нападением на губернатора Мурманской области возбуждено дело
В связи с нападением на губернатора Мурманской области возбуждено уголовное дело
В отношении жителя города Апатиты возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщили в прокуратуре региона.
Как указано в Telegram-канале региональной прокуратуры, обоснованным и законным является возбуждение уголовного дела в отношении жителя города Апатиты в связи с покушением на убийство.
За совершение этого преступления мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.
Также известно, что нападавший на Чибиса пытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.
Ранее в СК России рассказали, что совершивший покушение на губернатора Мурманской области задержан и допрошен, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.