В связи с нападением на губернатора Мурманской области возбуждено дело

В связи с нападением на губернатора Мурманской области возбуждено уголовное дело

Tекст: Александра Юдина

Как указано в Telegram-канале региональной прокуратуры, обоснованным и законным является возбуждение уголовного дела в отношении жителя города Апатиты в связи с покушением на убийство.

За совершение этого преступления мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.

Также известно, что нападавший на Чибиса пытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Ранее в СК России рассказали, что совершивший покушение на губернатора Мурманской области задержан и допрошен, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.