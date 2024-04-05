Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Минобороны получило от Ростеха партию БМП-3
Предприятия госкорпорации «Ростех» поставили российскому военному ведомству партию боевых машин пехоты 3-го поколения, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».
Как сообщили в пресс-службе, «Курганмашзавод» поставил партию БМП-3 в рамках исполнения ГОЗ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 февраля в Российские войска поступила первая в этом году партия БМП-3.