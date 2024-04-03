Академик РАН оценил заявления Мишустина о росте продолжительности жизни в России

Академик РАН Бойцов рассказал, почему в России удалось достичь рекордной продолжительности жизни

Tекст: Олег Исайченко

«Рост продолжительности жизни наблюдается с конца первого десятилетия XXI века. Мы фиксировали почти ежегодный прирост, исключением разве что стал период пандемии», – отметил Сергей Бойцов, директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. Чазова, академик РАН.

По его мнению, рекордные значения стали результатом системных мер. «Прежде всего – это формирование тренда на здоровый образ жизни. Существенно уменьшилось потребление алкоголя, табака, одновременно с этим повысился интерес населения к физической активности, – указал собеседник. – Во-вторых, удалось снизить детскую смертность. Если в 2000 году этот показатель был 15,3 промилле (число смертей на тысячу новорожденных), то в прошлом году – 4,2 промилле». Бойцов объясняет: детская смертность также влияет на показатель ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).

«В-третьих, была усовершенствована диспансеризация. Она проходит в несколько этапов – это диагностический скрининг, обследование, диспансерное наблюдение. Одними из самых частых причин смерти в России являются болезни кровообращения и онкозаболевания. Благодаря диспансеризации удается обнаружить эти и другие заболевания на ранних стадиях», – подчеркнул академик РАН. В качестве четвертой причины роста уровня продолжительности жизни спикер назвал активное развитие специализированного лечения. Бойцов напомнил слова Мишустина о том, что операции в рамках оказания высокотехнологичной помощи в 2023 году были проведены для 1,5 млн человек.

«Нельзя не сказать и о повышении доступности лекарственного обеспечения. Например, лица, которые перенесли инфаркт, инсульт, вмешательство на коронарных артериях, а также лечение нарушения сердечного ритма, получают бесплатно лекарственные препараты. С 2020 года такую помощь получили более 2 млн человек», – отметил собеседник. Академик РАН также напомнил о федеральном проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«За пять лет были переоснащены более 600 сосудистых центров, среди них – и региональные сосудистые центры, и первичные сосудистые отделения. Это способствовало снижению летальности при инфаркте миокарда, при инсульте», – подчеркнул собеседник. «Все это формирует задел на дальнейшее снижение смертности и увеличение общей продолжительности жизни», – заключил Бойцов.

Уровень продолжительности жизни в России по итогам 2023 года превысил допандемийные значения и составил почти 73,5 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства. По его словам, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Премьер добавил, что необходим дальнейший рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.

Также глава правительства сообщил, что каждый второй россиянин в прошлом году прошел профилактический осмотр. Мишустин отметил, что в 2020-м это сделал лишь каждый четвертый (около 39 млн человек). По его словам, в стране программы диспансеризации были расширены, чтобы граждане могли бесплатно проверить свое здоровье.

Мишустин сравнил и показатели получения россиянами высокотехнологичной помощи. Он уточнил, что в 2023 году в ее рамках были проведены операции для 1,5 млн человек. Показатель вырос на 12% в сравнении с 2022-м. Он обратил внимание на то, что «это не просто цифры, это спасенные жизни». «Систему здравоохранения выстраиваем так, чтобы человек мог получить квалифицированное и необходимое лечение в любом уголке России. Бесплатно, по полису ОМС», – акцентировал премьер.