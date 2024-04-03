  • Новость часаВСУ потеряли до 50 военных при двух контратаках в Работино
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    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник
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    Патрушев: Следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    12 комментариев
    3 апреля 2024, 13:57 • Новости дня

    Мишустин: Помощь государства участникам СВО должна быть полной и своевременной

    Tекст: Ольга Никитина

    Тем, кто исполняет воинский долг, помощь со стороны государства должна оказываться в полном объеме и своевременно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Он, в частности, сообщил, что правительство по поручению президента снизит финансовую нагрузку для наших защитников – участников спецоперации. Мишустин уточнил, что бойцы будут освобождены от налога на имущество, передает ТАСС.

    Кроме того, Мишустин отметил, что благодаря работе Госдумы у участников СВО есть преимущества при поступлении в вузы.

    Премьер заверил, что поддержка участников СВО и их родных находится в центре внимания правительства России, а все решения президента Владимира Путина, касающиеся ее, будут выполнены.

    В каждом регионе России, напомнил он, работают сотрудники фонда «Защитники Отечества», которые занимаются решением социальных вопросов участников СВО и их родных. В фонде помогают в том числе с восстановлением документов и получением необходимых лекарств, а также содействуют при трудоустройстве.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    2 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Цивилева назвала число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений

    Tекст: Вера Басилая

    Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Цивилева заявила, что уже 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили 6 тыс. жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, 780 тыс. обращений из поступивших в фонд «Защитники Отечества» 910 тыс. обращений уже решены за 10 месяцев работы, передает ТАСС.

    Она отметила, что большинство обращений – 70% – поступает от действующих военных, добровольцев, частных военных компаний и членов их семей, несмотря на то, что фонд создавался для уволенных со службы.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

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    3 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    Мэр Харькова сообщил о разработанных планах эвакуации города
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Планы эвакуации Харькова разработаны, но запускать их власти города пока не собираются, сообщил мэр Игорь Терехов.

    Терехов назвал ситуацию в Харькове спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается, власти «не видят», чтобы «люди бежали из Харькова, уезжали из Харькова». Терехов заверил, что «никакой паники в городе нет».

    МВД Украины также заявило, что поводы для эвакуации отсутствуют, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, на прошлой неделе Харьков полностью остался без электричества после взрывов.

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    3 апреля 2024, 08:35 • Новости дня
    Несколько военнопленных ВСУ получили российское гражданство

    Помощник главы Чечни Алаудинов сообщил, что пленные ВСУ просят российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд украинских военных, взятых в плен в ходе спецоперации, получили гражданство России, сообщил помощник главы Чечни и командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

    По его словам, уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону российской армии, в 2023 году попросил российское гражданство и обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдавать его Киеву, передает РИА «Новости».

    Алаудинов отметил, что таких бойцов несколько, с ними вопрос тоже, вероятнее всего, решен – они станут россиянами.

    Также он заверил, что этим Россия подчеркивает, что не воюет с украинским народом и относится гуманно к тем, кто готов сложить оружие.

    Ранее СМИ рассказали о сдаче солдат ВСУ в плен целыми взводами.

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    3 апреля 2024, 13:36 • Новости дня
    Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада

    Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада и нарастила товарооборот с дружественными странами

    Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки Запада организовать торговую блокаду России провалились. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Москва значительно нарастила товарооборот с дружественными странами, заместив выпадающие объемы. Премьер назвал расширение связей с перспективными партнерами из этих стран одним из приоритетов России, передает РИА «Новости».

    По словам Мишустина, Банк России совместно с правительством активно работают над решением проблемы с международными платежами. Внутри страны все работает, но Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам.

    Мишустин подчеркнул, что Россия рассчитывает на активность внутренних инвесторов и работает над ее усилением. «Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос до рекордных 240 млрд долларов в 2023 году.

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    2 апреля 2024, 22:15 • Новости дня
    ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, еще четыре уничтожены над Курской, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа.

    В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram о сбитых украинских беспилотниках над Курским и Октябрьским районами.

    Напомним, ранее во вторник Старовойт уже сообщал об уничтожении над Курском украинских БПЛА.


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    2 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    США заявили об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии свидетельств передачи Ираном ракет России для использования в СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон не получал сведений, указывающих на то, что Иран передавал России ракеты для использования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что ему о таких поставках «ничего не известно». Однако он заявил, что Москва получает от Ирана беспилотники, а также ракеты от КНДР, передает ТАСС.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет.

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    3 апреля 2024, 12:44 • Новости дня
    Мишустин оценил возможности экономики России войти в топ-4 в мире

    Мишустин: Экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире

    Мишустин оценил возможности экономики России войти в топ-4 в мире
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия, по оценке Всемирного банка входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности и есть все предпосылки к тому, что наша страна вышла на четвертое место, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

    Он напомнил, что такую задачу поставил президент Владимир Путин. По словам председателя правительства, в начале года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта, передает ТАСС.

    Внешнее давление на Россию в прошлом году не ослабевало, констатировал Мишустин, отметив, что тенденция была обратной – оно нарастало. Однако несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации, подчеркнул премьер-министр.

    Он напомнил, что по итогам прошлого года, по предварительной оценке, ВВП России вырос на 3,6% – более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран.

    Кроме того, он заявил, что ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. Они находятся в сложном положении, и Россия относится к этому с понимаем, сказал Мишустин. Сейчас их место занимают организации из дружественно настроенных государств.

    Премьер-министр подчеркнул, что европейцы расплачиваются за антироссийскую политику своих лидеров стагнацией и рецессией своих экономик.

    Как заявил президент Владимир Путин накануне, Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики – лучше, чем в Европе.

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    2 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Белгорода пострадали десять человек

    Гладков: После двух обстрелов ВСУ в Белгороде повреждено более 200 квартир, пострадали десять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Более 200 квартир и почти 100 автомобилей повреждено в Белгороде после двух обстрелов со стороны Украины, пострадали десять мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Согласно данным в Telegram-канале Гладкова, в понедельник по семи районам Белгородской области было совершено шесть атак с помощью беспилотников, пострадали десять человек, из них пятеро – в больницах. Повреждены 39 многоквартирных домов, есть повреждения в 41 частном домовладении, 15 объектах и 114 автомобилях.

    По словам Гладкова, ВСУ дважды обстреляли Белгород: пострадали десять человек, в больнице – пять пострадавших, пять человек отпущены домой, разрушения выявлены в 237 квартирах, девяти частных жилых домовладениях, повреждены 97 автомобилей.

    Губернатор добавил, что было атаковано село Журавлевка 29 снарядами и дроном-камикадзе. Над селом Долбино системой ПВО сбит украинский беспилотник. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в восьми населенных пунктах района.

    Атакам ВСУ, как уточнил Гладков, подверглись восемь из 21 района области, киевским режимом было выпущено минимум 48 боеприпасов и использовано для обстрелов шесть дронов.

    Ранее при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

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    3 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Марочко: Операторы дронов ВСУ маскировались под подбитым танком, но были уничтожены

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре оператора дронов ВСУ были уничтожены ВС России на Купянском направлении, управление БПЛА те осуществляли, маскируясь под сгоревшим украинским танком, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, у Синьковки украинские боевики вырыли яму под своей уничтоженной бронетехникой, оборудовав там пункт управления БПЛА, но военнослужащие ВС России выявили источник излучения радиочастот, установили круглосуточное наблюдение за этим местом и во время ночной ротации уничтожили четверых украинских военных, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что на Сватовско-Кременском направлении российские войска продвинулись вперед в районе населенных пунктов Терны, Ямполовка и Торское. Линия фронта на данном участке выровнена, фланги подтянуты. Попытки ВСУ остановить наступление не увенчались успехом: уничтожены две долговременные огневые точки противника.

    Ранее Марочко сообщил, что ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске.

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    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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