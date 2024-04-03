Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада и нарастила товарооборот с дружественными странами

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва значительно нарастила товарооборот с дружественными странами, заместив выпадающие объемы. Премьер назвал расширение связей с перспективными партнерами из этих стран одним из приоритетов России, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, Банк России совместно с правительством активно работают над решением проблемы с международными платежами. Внутри страны все работает, но Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам.

Мишустин подчеркнул, что Россия рассчитывает на активность внутренних инвесторов и работает над ее усилением. «Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем», – сказал он.

Ранее сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос до рекордных 240 млрд долларов в 2023 году.