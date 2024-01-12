Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Объем торговли России с Китаем вырос до рекордных 240 млрд долларов в 2023 году
Таможня: Объем торговли Китая с Россией в 2023 году вырос на 26,3%, до рекордных 240,11 млрд долларов
Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных 240,11 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
По данным ведомства, импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил 129,14 млрд долларов, а экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9%, составив около 110,97 млрд долларов, передает ТАСС.
В декабре объем торговли двух стран составил 21,9 млрд долларов.
По стоимости основная часть импортируемых Китаем из России товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. В числе других статей ввозимой номенклатуры отмечены древесина, медь, морепродукты и топливо. Китай же экспортирует в Россию игрушки, обувь, смартфоны, автомобили, оборудование, кондиционеры и компьютеры.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России кооперироваться с Китаем во всех областях, в том числе в военных технологиях.