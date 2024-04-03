Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин: МОК из-за политического давления не пускает россиян на соревнования
Спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет, находятся под политическим давлением, мешая России выступать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российским спортсменам не дают выступать как на всемирных, так и на европейских соревнованиях, но в России развивают новые форматы соревнований, сказал Мишустин, передает ТАСС.
Он привел в пример Игры стран СНГ, Российско-китайские игры, спортивные состязания «Дети Азии», фестивали студенческого спорта и «Игры будущего».
На 2024 год запланировано множество состязаний, включая «Игры дружбы».
Напомним, глава МОК Томас Бах в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Бах вступил в преступный сговор.