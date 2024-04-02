Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.4 комментария
Захарова: Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов
Захарова: Президент МОК Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов на соревнованиях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя беседу Баха с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).
Захарова в своем Telegram-канале привела прямую цитату из беседы Баха с пранкерами, в которой тот заявил о невозможности участия в Олимпиаде спортсменов, поддерживающих правительство России.
Бах в беседе заявил, что существует некая «специальная комиссия», работающая с независимой компанией. Эта комиссия отслеживает публикации в СМИ, заявления и интернет. Если спортсмен делает заявления в поддержку СВО, то он в дальнейшем не сможет принять участие в Играх.
«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», – отметила дипломат.
Бах, согласно этой цитате, заявил, что киевский режим просили предоставить информацию о поведении «таких спортсменов и чиновников».
Захарова призвала тщательно расследовать отношения Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками. По мнению представителя МИД, подобные заявления являются вопиющей ситуацией, это «Уотергейт» для МОК в целом и лично для Баха.
Напомним, Бах в разговоре с пранкерами также заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.