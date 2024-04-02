Захарова: Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов

Захарова: Президент МОК Бах вступил в преступный сговор для отстранения спортсменов

Tекст: Алексей Дегтярев

Захарова в своем Telegram-канале привела прямую цитату из беседы Баха с пранкерами, в которой тот заявил о невозможности участия в Олимпиаде спортсменов, поддерживающих правительство России.

Бах в беседе заявил, что существует некая «специальная комиссия», работающая с независимой компанией. Эта комиссия отслеживает публикации в СМИ, заявления и интернет. Если спортсмен делает заявления в поддержку СВО, то он в дальнейшем не сможет принять участие в Играх.

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», – отметила дипломат.

Бах, согласно этой цитате, заявил, что киевский режим просили предоставить информацию о поведении «таких спортсменов и чиновников».

Захарова призвала тщательно расследовать отношения Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками. По мнению представителя МИД, подобные заявления являются вопиющей ситуацией, это «Уотергейт» для МОК в целом и лично для Баха.

Напомним, Бах в разговоре с пранкерами также заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.