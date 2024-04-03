Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Песков объяснил увеличение числа контрактников в России
Песков: Рост числа контрактников объясняется консолидацией российского общества
Рост числа желающих служить по контракту свидетельствует о консолидации общества вокруг задач СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Рост числа желающих служить по контракту свидетельствует о консолидации общества вокруг задач СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, это является еще одним свидетельством высокой степени внутренней мобилизации нашего общества, консолидации вокруг президента Владимира Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что за неделю контракты для участия в спецоперации на Украине заключили около 16 тыс. человек.