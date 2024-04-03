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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    Путин рассказал о проходящем переформатировании мира
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    Казахстан опроверг сообщения о запуске с его территории атаковавших Татарстан дронов
    Названа дата прекращения обслуживания карт «Мир» в Киргизии
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, чтобы сделать эти города городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

    2 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    Стало известно о массовом бегстве жителей из Харькова
    @ REUTERS/Antonio Bronic

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за спровоцированной украинскими властями нехватки продовольствия.

    По его словам, из-за сокращения подвоза продуктов питания в Харькове наблюдается снижение их количества. Это вынуждает людей покидать город. Эксперт не исключает, что такая ситуация создается умышленно, чтобы спровоцировать массовый отток населения, передает ТАСС.

    Киселев также отметил, что на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, создавая километровые очереди. Кроме того, ВСУ проводят рейды по брошенным квартирам, грабя их.

    По информации из подполья, в центре Харькова наблюдается скопление военнослужащих из националистического формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

    Ссылаясь на данные местных жителей, представитель подполья Сергей Лебедев сообщил, что «азовцы» передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека, особенно активны они в вечернее время.

    Мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявил, что на данный момент нет необходимости в эвакуации жителей города, несмотря на серьезные проблемы с энергоснабжением.

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    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов

    Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов

    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс работает над планом по созданию пакета помощи Украине объемом до 100 млрд долларов сроком на пять лет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.

    В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.

    Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    2 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан

    Военный эксперт Климов: ВСУ для атаки на Татарстан использовали переделанный гражданский легкомоторный самолет

    Военный эксперт назвал цели атаки Киева на Татарстан
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина хочет добиться того, чтобы Россия оголила свою ПВО на фронте. Именно поэтому противник попытался совершить атаку на Татарстан. Для удара Киев мог использовать переделанный легкомоторный самолет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее украинские БПЛА впервые атаковали предприятия в Татарстане.

    «Атака беспилотников по Татарстану была совершена для достижения ряда целей. Во-первых, Украина стремится расширить географию нанесения ударов. Во-вторых, таким образом противник хочет максимально оттянуть наши ПВО с линии фронта в тыл. Третья причина – оказание политического давления на руководство нашей страны», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Удар, вероятно, был нанесен с территории Украины, а конкретно из Сумской или Харьковской областей. Для атаки, судя по всему, использовался большой беспилотник. Таковым мог стать переделанный гражданский легкомоторный самолет, например, Ан-2. На него возможно установить систему дистанционного управления и оснастить дополнительными топливными баками, что позволило ему пролететь большое расстояние», – подчеркивает он.

    «Учитывая форму земного шара, а также разнообразный ландшафт, РЛС могла просто не заметить приближающийся объект. Кроме того, в аппарат могли «вшить» маршрут обхода систем, данные же передал спутник. Следует ожидать, что такие атаки противник все чаще будет прибегать к подобным атакам», – полагает спикер.  

    «Действенным способом защиты от них может являться создание на базе гражданских самолетов, находящихся на хранении, системы круглосуточного воздушного патрулирования. Для этого на машины необходимо установить средства обнаружения. И тогда аппараты можно будет фиксировать еще на подлете. Ну а после того, как они будут засечены, уничтожить их с помощью средств ПВО не составит большого труда», – заключил Климов.

    Ранее украинские беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений и сбоев в работе объектов нет, но в Елабуге есть пострадавшие в результате разрушения одного из помещений.

    Беспилотный летательный аппарат ударил по нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко» в Нижнекамске, в результате возник пожар. Возгорание было локализовано и ликвидировано в течение 20 минут. Производственный процесс на предприятии не пострадал.

    Как сообщил глава Нижнекамского муниципального района и мэр города Рамиль Муллин, беспилотник, предположительно самолетного типа, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при попытке атаки. По его словам, БПЛА был обезврежен, не причинив вреда. Пострадавших в результате атаки не было. Все службы работают в штатном режиме.

    Два беспилотника ударили по общежитию особой экономической зоны (ОЭС) «Алабуга» в Татарстане. В результате два человека получили ранения. В сообщении ОЭЗ в Telegram-канале говорится, что атаку совершили в 5.45 мск. Сами БПЛА были оснащены оборудованием стран НАТО.

    Число пострадавших в результате удара в Елабуге, по последним данным, достигло семи человек. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Все раненые – студенты «Алабуга Политех». Среди них двое несовершеннолетних. Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 09:09 • Новости дня
    Возросло число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге

    Число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге выросло до шести человек

    Возросло число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА в Елабуге
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали шесть человек, сообщили в оперативных службах.

    Также известно, что в результате атаки были повреждены окна в трех зданиях общежития, передает ТАСС.

    Сообщается, что среди пострадавших двое подростков.


    Напомним, два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Кроме того, украинские дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.


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    2 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    CNN: Киев с союзниками планируют атаки дронов на объекты в России
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина вместе с союзниками прорабатывает планы полетов беспилотников, которые атакуют объекты на территории России, сообщил американский канал CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов.

    Как приводит телеканал слова источника, полеты заранее определяются с союзниками Украины, беспилотник следует плану полета, что позволяет наносить удары по целям с точностью до нескольких метров, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее во вторник два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

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    2 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

    UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт в статье «Оружие, меняющее правила игры: как Россия использует планирующие бомбы, чтобы деморализовать украинские войска» заявила, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    По ее словам, эти бомбы «не только наносят огромный ущерб инфраструктуре, но и деморализуют украинских военных, вызывая у них рвоту, сотрясение мозга и контузию», передает РИА «Новости».

    Россия начала использовать эти бомбы еще в 2023 году, но сейчас их производство значительно увеличено, отметила Эллиотт.

    Именно эти бомбы, по словам автора статьи, сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

    Ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Казахстан опроверг сообщения о запуске с его территории атаковавших Татарстан дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о том, что атаковавшие российскую республику Татарстан беспилотники запускали с территории Казахстана.

    Распространяемая в ряде Telegram-каналов информация о том, что дроны, атаковавшие объекты в российском регионе, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, заявило ведомство, передает ТАСС.

    Подобные сообщения направлены на дискредитацию Казахстана, подчеркнули в министерстве. Ведомство попросило граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

    Во вторник два беспилотника атаковали общежитие особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. число пострадавших выросло до семи человек. Газета ВЗГЛЯД изучала, какие цели преследовал киевский режим, пытаясь атаковать эти объекты.

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    2 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    На Украине снизили возраст мобилизации до 25 лет

    На Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет

    На Украине снизили возраст мобилизации до 25 лет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине указом президента Владимира Зеленского снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

    Документ опубликован на сайте Верховной рады, закон вступает в силу на следующий день после опубликования, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

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    2 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, фортификационные сооружения, траншеи, минные заграждения и другие инженерные работы в районе Купянска либо уже завершены, либо находятся на финальной стадии, строительная техника уже перебазирована в Харьков, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и инженерные подразделения ВСУ. Он не исключил, что ВСУ готовятся к обороне Купянска в случае наступления ВС России.

    Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

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    2 апреля 2024, 18:18 • Новости дня
    Times: Украина разжигает антимигрантские настроения в России
    Times: Украина разжигает антимигрантские настроения в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские агенты после теракта в «Крокус Сити Холле» проводят «психологические операции», чтобы дестабилизировать российское общество путем разжигания антииммигрантских настроений.

    По словам главы украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, для Украины напряженность между славянскими и неславянскими этническими группами России является благодатной почвой для порождения раскола и недоверия в российском обществе, пишет Times.

    Для этого в российских Telegram-чатах украинские агенты работают над тем, чтобы натравливать этнические группы друг на друга. Так, Коваленко привел пример, когда после появления видео, на котором при задержании одному из обвиняемых в атаке на «Крокус» отрезают ухо, украинские агенты попытались в популярных среди мигрантов группах Telegram усилить симпатии таджиков к террористам и настроить их против российских спецслужб. В частности, среди распространявшихся сообщений были комментарии от имени проживающих в России таджиков, в которых говорилось: «Давайте мобилизуемся, нас здесь не уважают, давайте что-нибудь сделаем с этой бесчеловечной полицией».

    «Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию. Нам очень выгодно поддерживать любые национальные расколы в России и подпитывать их с помощью информации», – пояснил Коваленко.

    Эксперт по гибридной войне и создатель украинского Центра стратегических коммуникаций Любовь Цыбульская, считает,  что одним из уязвимых мест России является напряженность в отношениях между этническими славянами и меньшинствами. По ее словам, Украина попытается использовать эту трещину для дестабилизации ситуации в России, но на это потребуется время, которого у Украины сейчас может и не быть.

    Ранее глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Также Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Коментарии (18)
    2 апреля 2024, 14:39 • Новости дня
    Путин призвал МВД не допустить получения паспортов России украинскими диверсантами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе выдачи паспортов в Донбассе и Новороссии необходимо не допустить получения этих документов украинскими диверсантами, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.

    Сотрудники МВД должны сделать все, чтобы диверсанты и пособники неонацистов не смогли легализоваться, «контроль должен быть самым тщательным», сказал президент, передает ТАСС.

    Он добавил, что свыше 3,2 млн жителей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей уже получили российские паспорта.

    Нужно «внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, каждой семье, тем более к семьям к детьми – ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами», отметил глава государства.

    «В том числе здесь важна работа и с беженцами», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (14)
    2 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Цивилева назвала число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений

    Tекст: Вера Басилая

    Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Цивилева заявила, что уже 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили 6 тыс. жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, 780 тыс. обращений из поступивших в фонд «Защитники Отечества» 910 тыс. обращений уже решены за 10 месяцев работы, передает ТАСС.

    Она отметила, что большинство обращений – 70% – поступает от действующих военных, добровольцев, частных военных компаний и членов их семей, несмотря на то, что фонд создавался для уволенных со службы.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

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