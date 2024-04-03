Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
КНДР перевела ракеты на твердотопливные двигатели
Ким Чен Ын объявил об успешном переводе ракет на твердотопливные двигатели
Северная Корея успешно справилась с задачей по переводу тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, сообщил лидер страны Ким Чен Ын.
Также выполнена задача по их оснащению управляемыми и ядерными боеголовками, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК
Ким Чен Ын руководил испытаниями новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета». Ракета пролетела 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 101,1 км, которая была изменена до 72,3 км.
Как сообщает ЦТАК, КНДР хотела подтвердить особенности «траектории планирующего и скачущего» полета, а также боковую маневренность. Для этого снизили скорость, высоту и дальность полета ракеты, замедлив запуск двигателя второй ступени и резко сменив траекторию на активном участке полета.
Ким Чен Ын назвал результаты испытания итогом «десятилетней суровой научно-исследовательской борьбы». Он призвал обеспечить «скачок и прогресс» в создании сверхсовременных вооружений.
Напомним, минобороны Японии сообщало, что КНДР выпустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая упала вне исключительной экономической зоны Японии.