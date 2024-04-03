КНДР перевела ракеты на твердотопливные двигатели

Ким Чен Ын объявил об успешном переводе ракет на твердотопливные двигатели

Tекст: Антон Антонов

Также выполнена задача по их оснащению управляемыми и ядерными боеголовками, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК

Ким Чен Ын руководил испытаниями новой ракеты средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета». Ракета пролетела 1 тыс. км при максимальной высоте полета в 101,1 км, которая была изменена до 72,3 км.

Как сообщает ЦТАК, КНДР хотела подтвердить особенности «траектории планирующего и скачущего» полета, а также боковую маневренность. Для этого снизили скорость, высоту и дальность полета ракеты, замедлив запуск двигателя второй ступени и резко сменив траекторию на активном участке полета.

Ким Чен Ын назвал результаты испытания итогом «десятилетней суровой научно-исследовательской борьбы». Он призвал обеспечить «скачок и прогресс» в создании сверхсовременных вооружений.

Напомним, минобороны Японии сообщало, что КНДР выпустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая упала вне исключительной экономической зоны Японии.