29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.6 комментариев
Названа дата проведения первого судебного заседания по делу главы Гагаузии
Первое заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул назначили на 30 апреля
Первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, обвиняемой в незаконном финансировании запрещенной оппозиционной партии «Шор», состоится 30 апреля.
Единый портал судебных инстанций Молдавии указал, что заседание будет проходить в суде района Буюканы Кишинева, передает ТАСС.
Отмечается, что Гуцул выдвинули обвинение по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные посты.
Ранее прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии передала в суд дело в отношении Евгении Гуцул, обвиняемой в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор».