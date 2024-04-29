  • Новость часаСК: Ликвидированные в КЧР боевики могли обстрелять полицейских 22 апреля
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    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали с передовой подбитый Abrams
    На Украине умер преследуемый Зеленским историк Толочко
    Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»
    Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на десять лет вперед
    Мнения
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    16 комментариев
    29 апреля 2024, 09:57 • Новости дня

    Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на десять лет вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед, рассказал украинский глава Владимир Зеленский.

    Как подчеркнул Зеленский, Украина и США ведут работу над двусторонним соглашением о безопасности, обсуждая  основы безопасности и взаимодействия, передает Ura.RU.

    Зеленский добавил, что ведутся работы над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки наследующие десять лет, в частности, ожидается финансовая, военная и политическая поддержка.

    Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что  Зеленский врет, заверяя союзников в том, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт.

    28 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ

    Астана опровергла продажу списанных истребителей Киеву

    В Казахстане прокомментировали данные о передаче самолетов для нужд ВСУ
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстанская компания «Казспецэкспорт» не продавала 117 списанных военных самолетов Украине, следует из сообщения фирмы.

    Согласно информации на сайте компании, распространяемая информация не соответствует действительности, все торги по реализации авиационной техники проведены в соответствии с законодательством, при этом иностранные компании к торгам не допускались.

    Отмечается, что списанная техника ликвидируется и вывозится с территории предприятия только в виде лома цветных металлов.

    Ранее Австралия отказалась отдать старые вертолеты для ремонта и передачи Киеву и предпочла их утилизировать.

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    28 апреля 2024, 16:49 • Новости дня
    Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
    Поддержавшему ВСУ студенту МГУ сократили срок пребывания в России
    @ Boris Roessler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский студент МГУ, арестованный в столице за попытки собрать средства для ВСУ и публикации постов с призывами ударов по Москве, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России.

    Ему необходимо покинуть страну в течение трех дней, передает РИА «Новости».

    Уведомление о необходимости покинуть страну в течение трех дней не препятствует назначению Гулько справедливого наказания за совершенное им правонарушение, добавил источник в полиции.

    Ранее сообщалось, что студент был арестован 26 апреля на 46 суток за публикацию постов с призывами и лозунгами националистического характера.


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    28 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию после чемпионата Европы в Польше

    Член сборной Украины по рукопашному бою сбежал в Россию
    @ t.me/breakingmash

    Tекст: Александра Юдина

    Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше и транзитом через Чехию добрался до России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в 2021 году Кузнецов принял присягу в украинской армии и служил в спецчасти во Львовской области. Именно туда привозили вооружение из США, ЕС и Великобритании.

    При этом после начала спецоперации Кузнецова отправили на передовую, когда он узнал, что украинская тероборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. Затем мужчина получил ранение, попал в госпиталь, где врачи требовали с солдат деньги за лечение.

    Позднее Кузнецов решил бежать к родственникам в Россию. Он поступил в военный университет, где занялся армейским рукопашным боем. Добившись места в сборной Украины, он получил путевку на чемпионат Европы в Польше, где незаметно покинул команду.

    Пять месяцев Кузнецов провел в Чехии, а затем переехал в Москву.

    Известно, что в данный момент мужчина хочет добраться до новых территорий, где живут его родители, а после намерен добровольцем вступить в ряды российских военных.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    28 апреля 2024, 13:46 • Новости дня
    Песков назвал участь Зеленского предрешенной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена.

    Об этом он сказал в ходе интервью ведущему Павлу Зарубину, передает Telegram-канал журналиста.

    «И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность», – сказал Песков, добавив, что это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что единоличное решение Зеленского об отмене голосования делает руководство Украины нелегитимным уже с 21 мая. Об этом сообщал ТАСС. Позже глава МИД Сергей Лавров также в интервью «Известиям» предложил сперва «дожить» до указанной даты. «Может, нам и не потребуется ничего признавать», – заметил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему после 20-х числе мая Зеленский станет просроченным президентом. 

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    28 апреля 2024, 20:26 • Новости дня
    Умер украинский историк Петр Толочко
    Умер украинский историк Петр Толочко
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонник единства трех славянских народов, украинский историк, академик Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом, рассказал источник в окружении ученого.

    Собеседник РИА «Новости» сообщил, что Толочко страдал комплексом различных болезней. По его словам, ученый был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. Историк не признавал голодомор в украинской истории, выступал против политизации исторической науки.

    Источник сообщил, что в книге «От Руси до Украины» Толочко на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

    Политический обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что Толочко до последних дней жизни преследовала украинская власть, но он не отрекся от своих взглядов. По его словам, в прошлом году Владимир Зеленский посадил академика под домашний арест, но ученый смог издать книгу «Откуда пошла Русская земля».

    Украинский политолог Константин Бондаренко назвал Толочко одним из наиболее выдающихся историков и археологов. Он отметил, что авторитет академика был очень высок, и он отличался своими взглядами как на исторические, так и на политические процессы.

    «Он не подстраивался под мейнстрим, а имел свою точку зрения. И поэтому постоянно попадал под шквал критики со стороны тех, кто пытались подстроить историю под новый политический запрос», – заявил Бондаренко.

     «Часто думал, как он там выживает на Украине с его взглядами и его постоянным желанием бороться за правду. Бесконечно тяжело ему было на Украине отстаивать свою точку зрения. Мы постоянно пересекались на разных мероприятиях, где я как политик, а он как ученый говорили разными словами, но об одном и том же: что русские и украинцы – это один народ, что Украина – это часть большой России. А теперь его нет. Царствие ему небесное», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

    «Царствие Небесное! Великий и мужественный человек, защитник идеи единства русского народа. Жаль, не дожил до победы», – выразил соболезнование историк Егор Холмогоров.

    Толочко родился в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия, автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг, возглавлял Институт археологии НАН Украины, был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук.

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    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

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    28 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

    Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

    Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

    «Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

    Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.

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    28 апреля 2024, 19:09 • Новости дня
    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс

    Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»

    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но помогут украинцам перестать умирать за Донбасс, будут поддерживать Киев до окончания военных действий, которое наступит не скоро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.

    Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.

    Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (33)
    28 апреля 2024, 17:17 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

    Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 13:57 • Новости дня
    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Новобахмутовку в Донецкой народной республике

    ВС России освободили Новобахмутовку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка ДНР, также отражены десять контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ возле Новгородского, Очеретино, Новобахмутовки, Нетайлово и Бердычей ДНР.

    Потери ВСУ – до 380 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и пять автомобилей.

    Кроме того, в уничтожены две американские 155-мм гаубицы М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», два 105-мм буксируемых орудия М101, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении Первомайского, Богдановки и Новомихайловки в ДНР.

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    28 апреля 2024, 12:47 • Новости дня
    Студента МГУ арестовали в Москве на 46 суток за поддержку Украины
    Студента МГУ арестовали в Москве на 46 суток за поддержку Украины
    @ Thomas Frey/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Суды в Москве назначили 46 суток административного ареста студенту факультета фундаментальной медицины МГУ, гражданину Украины Сергею Гулько, который публиковал проукраинские лозунги и оказал сопротивление полиции.

    Гулько обвинили в пропаганде и демонстрации нацистской атрибутики, ему назначили наказание в виде административного ареста на срок 12 суток. Причиной послужил его пост во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины, передает ТАСС.

    Перед этим Гулько был задержан полицией за то, что не предъявил паспорт при проверке документов. За это Никулинский суд дал ему еще 10 суток ареста. Также за публикации экстремистских лозунгов в других соцсетях суд назначил Гулько дважды по 12 суток административного ареста.

    Сам студент не признал вину.

    Коментарии (31)
    28 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    Эксперт бундесвера Масала заявил, что Путин предсказал усталость Запада от Украины

    В Германии признали, что Путин предсказал усталость Запада от Украины
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

    По его словам, российский лидер предугадал, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку, передает РИА «Новости».

    Также Масала заметил, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

    По данным издания, все громче становятся голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева.

    Ранее американские СМИ сообщали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

    Коментарии (2)
    28 апреля 2024, 11:21 • Новости дня
    Песков заявил о панике с украинской стороны на фронте

    Tекст: Кристина Цыцура

    России необходимо поддерживать динамику в зоне СВО, когда в рядах ВСУ нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, это, конечно, касается хода военной операции, но у всех есть родственники и друзья среди участников СВО, которые также рассказывают о панике украинцев, передает ТАСС.    

    «И это информация прямо с первых рук: там, с той стороны, растет паника», – отметил Песков.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский преуменьшил настоящие потери ВСУ на поле боя.

    Коментарии (13)
    28 апреля 2024, 14:57 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток

    Кимаковский: Захоронения мирных жителей со следами пыток нашли в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, людей закапывали в спешке, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, тела мирных жителей были обнаружены во время разминирования Авдеевки. У них были связаны руки за спиной, ноги обмотаны скотчем, скорее всего, людей пытали, передает ТАСС.

    Кимаковский предположил, что убитых закапывали в спешке, но не стал приводить подробности.

    Ранее сотрудники ФСБ по ДНР обнаружили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением и нацистской символикой в Авдеевке.

    Коментарии (6)
    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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