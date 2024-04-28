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    28 апреля 2024, 07:34 • Новости дня

    Российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над территорией четырех регионов, сообщает Минобороны России.

    «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Больше всего дронов – девять – было сбито над Брянской областью.

    В Курской области уничтожены три беспилотника, в Белгородской и Калужской – по два и три соответственно.

    По информации Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что уничтожили над Брянской областью в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать территорию. Четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, над которым ранее были дважды сбиты по два дрона.

    Еще три беспилотника были сбиты над Выгоничским районом, один – над Трубчевским и один – над Стародубским муниципальным округом.

    Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    27 апреля 2024, 22:31 • Новости дня
    Осужденный в Киргизии участник СВО запросил временное убежище в России

    Осужденный в Киргизии участник СВО подал документа на получение в России временного убежища

    Tекст: Денис Тельманов

    Участник специальной военной операции (СВО) Аскар Кубанычбек уулу, гражданин Киргизии, получивший условный срок на родине за наемничество, может получить временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», – написала Волк в своем Telegram-канале.

    Она также отметила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о предоставлении Кубанычбек уулу российского гражданства.

    Напомним, летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы Луганской Народной Республики (ЛНР), которая на тот момент не являлась частью России. По версии следствия, он участвовал в разведывательных операциях и занимался материально-техническим обеспечением войск.

    В ноябре 2022 года он вернулся в Бишкек, где был задержан и осужден за наемничество.

    В августе 2023 года Верховный суд Киргизии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

    МИД России сообщил, что работает над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.

    Ранее сообщалось, что сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество».

    Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны.

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    25 апреля 2024, 14:13 • Новости дня
    МИД: Ядерные объекты НАТО в Польше станут военной целью России

    Tекст: Ольга Никитина

    Если ядерные объекты НАТО на постоянной основе будут размещены на польской территории, они станут военной целью для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий и даже угрожающий для России характер.

    Он отметил, что горячие головы в Варшаве уже заговорили о постоянном размещении американского ядерного оружия на польской территории. «Сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», – приводит его слова ТАСС.

    В НАТО ранее заявили, что у альянса нет никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и их размещению в Польше.

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    25 апреля 2024, 20:12 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» вышел на учения в Баренцево море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель крылатых ракет «Калибр-НК» фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 Северного флота (СФ) вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач, сообщили в пресс-службе флота.

    Как говорится в сообщении, фрегат «Адмирал Головко» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач, выход в море и проход по Кольскому заливу обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения фрегата, передает ТАСС.

    Там добавили, что в море экипажу фрегата предстоит отработать организацию противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищенном рейде с профилактическим гранатометанием, стрельбу по плавающей мине, действия по противовоздушной и противолодочной обороне. На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

    Напомним, 25 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко».

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    26 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), способную обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания.

    Как говорится в сообщении госкорпорации, созданная на отечественной элементной базе инженерами Рыбинского завода приборостроения новая МРЛС, предназначена для радиолокационного обнаружения на расстоянии до 10 км, круглосуточно и в любых погодных условиях, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов и способна замечать даже самые малозаметные дроны, передает ТАСС.

    В Ростехе добавили, что сейчас МРЛС проходит тестовую эксплуатацию на одном из защищенных объектов, до конца года планируется начатьа серийное производство изделия.

    Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.

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    28 апреля 2024, 03:08 • Новости дня
    В России разработали беспилотник-«утку» с улучшенными характеристиками

    В России разработали новый беспилотник-«утку» с улучшенными характеристиками

    Tекст: Денис Тельманов

    НПО машиностроения получило патент на новый беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем. Отличительной особенностью БПЛА является аэродинамическая схема «утка» и улучшенные летные характеристики.

    Целью разработки является создание беспилотника, превосходящего аналоги по своим возможностям, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что новый аппарат оснащен центральным грузовым отсеком, крылом сложной формы и V-образным хвостовым оперением.

    Интегральная компоновка и особая форма крыла позволят беспилотнику достигать высокой маневренности и эффективно выполнять задачи в условиях противодействия ПВО и истребителей-перехватчиков, подчеркивается в сообщении.

    НПО машиностроения также рассматривает проект по созданию малозаметных ударных БПЛА с реактивным двигателем. По мнению специалистов, такие беспилотники смогут выполнять функции штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, обладая при этом меньшей стоимостью изготовления и обслуживания.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    27 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    «Высокоточные комплексы» досрочно поставили войскам снайперские винтовки МЦ-566

    «Высокоточные комплексы» досрочно поставили в ВС России партию снайперских винтовок МЦ-566

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил в подразделения российских войск партию снайперских винтовок МЦ-566, сообщили в пресс-службе холдинга.

    Как говорится в сообщении, Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия досрочно отгрузило партию снайперских винтовок МЦ-566 в ВС России, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что самозарядные винтовки под патрон .308 Win отлично зарекомендовали себя в зоне СВО.

    МЦ-566 является полностью оригинальной разработкой, по показателю кучности винтовка является одной из лучших в России.

    Ранее гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев сообщил, что серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow.

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    27 апреля 2024, 22:57 • Новости дня
    Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие. Об этом он заявил в беседе с французской молодежью.

    «Нужно обсудить все это и понять, что нас действительно защищает», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на эльзасский новостной портал DNA.

    Макрон напомнил, что французская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам страны. При этом он подчеркнул, что оценка этих интересов происходит с точки зрения обороны всей Европы, поэтому нужно обсудить противоракетную оборону, оружие большой дальности и ядерное оружие для стран, которые «им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения».

    «Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне», – подчеркнул французский лидер.


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    26 апреля 2024, 10:57 • Новости дня
    Испания под давлением НАТО согласилась передать Украине ракеты для Patriot

    El Pais: Испания под давлением НАТО согласилась передать Украине ракеты для Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Испания под давлением со стороны НАТО и ЕС, которые требуют от стран, обладающих американскими системами Patriot, передать их Украине, одобрила поставки ракет для этих ЗРК украинской армии.

    При этом сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет, сообщает RT со ссылкой на El Pais.

    Между тем правительство Греции заявило ранее, что не собирается передавать Украине ЗРК Patriot или С-300.

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    27 апреля 2024, 23:29 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, над Стародубским муниципальным округом был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Он также сообщил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – добавил губернатор.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по двум селам Брянской области, в результате повреждения получили машина, бульдозер и трактор.

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    26 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Шойгу: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Он отметил, что полученный боевой опыт позволяет оптимизировать работу российских войск, а также развивать ОПК России, передает ТАСС.

    Все попытки Запада нанести России стратегическое поражение министр обороны назвал бесперспективными.

    Шойгу отметил также, что США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине. Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на своих партнеров, которым отведена роль «послушных исполнителей».

    Также глава Минобороны России заявил, что иностранные советники непосредственно участвуют в подготовке диверсий, которые киевский режим осуществляет на территории России. 

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    28 апреля 2024, 02:23 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 25 раз за сутки

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 25 раз за сутки, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки совершили 25 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив 72 боеприпаса. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    «Зафиксировано 25 фактов вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Всего выпущено 72 единицы различных боеприпасов», – приводит ТАСС сообщение представительства.

    Отмечается, что в результате обстрелов трое мирных жителей получили ранения. Повреждения получили четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении двух женщин при обстреле Куйбышевского района Донецка.

    Кроме того, в Набережном Новоазовского района мужчина пострадал от детонации взрывоопасного предмета. В Горловке в результате попадания украинских снарядов повреждены линии электропередачи и центральные очистные сооружения.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными Донецка в субботу пострадала местная жительница, ее госпитализировали в одну из городских больниц.

    Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинская армия в 13.05 обстреляла район четырьмя снарядами калибра 155 мм.

    В пятницу при обстреле ВСУ в Донецке погибли двое мирных жителей.

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    28 апреля 2024, 03:56 • Новости дня
    В Брянской области сбили еще четыре беспилотника, общее количество достигло 13

    В Брянской области силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника, общее количество перехваченных дронов достигло 12

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Министерства обороны России за последние пять часов уничтожили в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Спасибо нашим защитникам!» – написал Богомаз в своем Telegram-канале, сообщая об очередной атаке.

    По данным главы региона, четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, над которым ранее были дважды сбиты по два дрона.

    Еще три беспилотника были сбиты над Выгоничским районом, один – над Трубчевским и один – над Стародубским муниципальным округом.

    Во всех случаях пострадавших и разрушений нет. Тем не менее, на местах происшествий работают оперативные службы.


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