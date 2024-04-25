Житель Бурятии приговорен за попытку уехать воевать за ВСУ

Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на десять лет

Tекст: Денис Тельманов

«Осужденный через интернет приобрел военную амуницию (бронежилет, каску, форму, шевроны, флаги Украины). Он являлся приверженцем идеологии терроризма», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».



Кроме того преступник «разместил в соцсети символику террористической организации с целью популяризации ее деятельности».

«В подтверждение намерений мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию», – отмечает УФСБ.

Его задержали сотрудники спецслужб при следовании через территорию Кемеровской области.

Ведомство уточняет, что суд признал его «виновным в приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника, а также публичном оправдании терроризма и приготовлении к участию в деятельности террористической организации».

Подсудимому назначили десять лет лишения свободы со штрафом в 0,5 млн рублей. Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, последующие – в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.