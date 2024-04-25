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Житель Бурятии приговорен за попытку уехать воевать за ВСУ
Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на десять лет
По данным УФСБ по Кемеровской области, 26-летний житель Бурятии «с весны 2023 года поддерживал связь с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ», сообщает пресс-служба ведомства по Кемеровской области.
«Осужденный через интернет приобрел военную амуницию (бронежилет, каску, форму, шевроны, флаги Украины). Он являлся приверженцем идеологии терроризма», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
Кроме того преступник «разместил в соцсети символику террористической организации с целью популяризации ее деятельности».
«В подтверждение намерений мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию», – отмечает УФСБ.
Его задержали сотрудники спецслужб при следовании через территорию Кемеровской области.
Ведомство уточняет, что суд признал его «виновным в приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника, а также публичном оправдании терроризма и приготовлении к участию в деятельности террористической организации».
Подсудимому назначили десять лет лишения свободы со штрафом в 0,5 млн рублей. Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, последующие – в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.
В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.