Агент СБУ до подрыва Прозорова ездила в британский город с базой спецназа

Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS

Tекст: Ольга Никитина

Хрестина, по данным РИА «Новости», проживала в Херефорде не первый год и состояла там в романтических отношениях с выходцем из Польши. Ее брат также проживает в этом британском городе.

В 2022 году источник в российских силовых структурах сообщал, что в Херефорде готовят высококлассных специалистов в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки.

Напомним, что Ярослава Хрестина подозревается в том, что передала из Варшавы взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в Москве 13 апреля 2024 года.

Отметим также, что третий подозреваемый в покушении на Прозорова был задержан в Луганске во вторник.