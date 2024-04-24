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Агент СБУ до подрыва Прозорова ездила в британский город с базой спецназа
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Ярослава Хрестина, которую подозревают в причастности к покушению в Москве на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, где находится военная база Особой воздушной службы Великобритании (SAS).
Хрестина, по данным РИА «Новости», проживала в Херефорде не первый год и состояла там в романтических отношениях с выходцем из Польши. Ее брат также проживает в этом британском городе.
В 2022 году источник в российских силовых структурах сообщал, что в Херефорде готовят высококлассных специалистов в области диверсионной деятельности, заказных убийств и вербовки.
Напомним, что Ярослава Хрестина подозревается в том, что передала из Варшавы взрывчатку для покушения на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, которое произошло в Москве 13 апреля 2024 года.
Отметим также, что третий подозреваемый в покушении на Прозорова был задержан в Луганске во вторник.