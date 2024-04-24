Матвиенко: укрупнение регионов возможно с учетом мнения населения

Матвиенко заявила, что укрупнение регионов возможно, но с учетом мнения населения

Tекст: Денис Тельманов

«На экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно… Укрупнение регионов – это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», – сказала Матвиенко в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что есть научные исследования, доказывающие экономическую неэффективность регионов с низкой численностью населения, где большинство трудовых ресурсов составляют бюджетники и чиновники

В то же время, Матвиенко подчеркнула важность учета мнения населения при принятии решений об укрупнении. Она также добавила, что у России есть успешный опыт объединения регионов, и есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, но «время для этого придет».