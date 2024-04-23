Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью

Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, супруг отправился воевать в ВСУ без всякой подготовки и стал заложником пропаганды соцсетей, обещавших 5 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».

Лаура добавила, что муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины, пройдя лишь психологический тест и заполнив документы, а вот вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее.

Она рассказала, что в течение четырех-пяти дней ей должны были отправить фотографию тела мужа для опознания, но, прождав несколько недель, она сама начала искать тех, кто мог бы ей помочь. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем.

«Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «я умру и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела», – отметила Лаура.

Ранее МИД страны заявил, что наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями.