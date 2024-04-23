Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.9 комментариев
Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью
Старовойт: Системы РЭБ подавили несколько беспилотников над Курской областью
Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидированы несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской областью, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что дроны были подавлены вблизи села Искра Хомутовского района, пунктов пропуска «Крупец» и «Суджа», деревни Милаевка Беловского района, еще один дрон упал возле села Локоть Рыльского района.
Также ВСУ, по словам губернатора, нанесли несколько ударов по поселкам Теткино и Новый Путь, деревням Елизаветовка и Успеновка, селу Горналь Курской области.
Ранее в пятницу ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь.