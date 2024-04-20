Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь
Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников на территорию России, перехватив в течение ночи 50 БПЛА дронов самолетного типа, сообщает Минобороны России
«Киевский режим предпринял попытку совершить ряд террористических атак с применением беспилотников по объектам на территории Российской Федерации», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.
Отмечается, что наибольшее количество беспилотников – 26 – было направлено в сторону Белгородской области. Еще 10 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, 8 – над Курской, два – над Тульской.
По одному БПЛА было перехвачено в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.
В Минобороны подчеркнули, что все атаки были успешно отражены, пострадавших и разрушений нет.