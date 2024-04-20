ПВО России сбила 50 украинских беспилотников за ночь

Tекст: Денис Тельманов

«Киевский режим предпринял попытку совершить ряд террористических атак с применением беспилотников по объектам на территории Российской Федерации», – приводит сообщение российского военного ведомства ТАСС.

Отмечается, что наибольшее количество беспилотников – 26 – было направлено в сторону Белгородской области. Еще 10 беспилотников были уничтожены над Брянской областью, 8 – над Курской, два – над Тульской.

По одному БПЛА было перехвачено в Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.

В Минобороны подчеркнули, что все атаки были успешно отражены, пострадавших и разрушений нет.