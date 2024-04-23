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    Как БАМ связал пространство и время России
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    18 комментариев
    23 апреля 2024, 21:05 • Новости дня

    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева

    Белый дом признал, что ситуация на Украине развивается не в пользу Киева
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ситуация в зоне украинского конфликта складывается не в пользу Киева.

    «Ситуация не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», – сказал он журналистам, передает ТАСС.

    Ранее Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта.

    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал эфирного цифрового вещания после повреждения телевышки, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.

    Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.

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    23 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет военной помощи Британии Киеву
    Ракеты Storm Shadow вошли в новый пакет военной помощи Британии Киеву
    @ Nicolas Economou/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине, говорится в заявлении британского правительства.

    Как говорится, министерство обороны отправит крупнейший пакет оборудования из Британии, включающий ракеты большой дальности Storm Shadow и более 1,6 тыс. ударных и зенитных ракет, 78 вездеходов, 162 бронемашины, 60 лодок, 160 автомобилей Husky и 4 млн патронов, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак официально объявит о новом пакете военной помощи Украине на 500 млн фунтов стерлингов в рамках визита в Польшу во вторник.

    Ранее ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска.

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    23 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать легких денег от службы в украинской армии, заявила Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника.

    По ее словам, супруг отправился воевать в ВСУ без всякой подготовки и стал заложником пропаганды соцсетей, обещавших 5 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».

    Лаура добавила, что муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины, пройдя лишь психологический тест и заполнив документы, а вот вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее.

    Она рассказала, что в течение четырех-пяти дней ей должны были отправить фотографию тела мужа для опознания, но, прождав несколько недель, она сама начала искать тех, кто мог бы ей помочь. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем.

    «Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «я умру и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела», – отметила Лаура.

    Ранее МИД страны заявил, что наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями.

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    23 апреля 2024, 09:11 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщило украинское ТВ.

    В ночь на вторник тревога действовала в двух областях страны – Киевской и Николаевской, сообщает канал «360».

    Также взрывы прозвучали в Одессе, а до того – в Харькове.

    Напомним, российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находилось военное оборудование.

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    22 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как бойцы российской дальневосточной 155-й бригады морской пехоты водружали флаг в освобожденной Новомихайловке.

    Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.

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    22 апреля 2024, 23:46 • Новости дня
    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека

    Госдепартамент США признал многочисленные нарушения прав человека со стороны официальных лиц на Украине

    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека
    @ Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине зафиксированы многочисленные серьезные нарушения прав человека с участием украинских официальных лиц, заявил Госдеп США.

    В докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года говорится, что получены «достоверные сообщения» о похищениях, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, имели место случаи произвольных арестов и задержаний, проблемы с независимостью судебной системы, ограничения свободы выражения, в том числе, журналистов. Также подчеркивается «серьезная коррупция в правительстве».

    Указывается на «серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения». На Украине выявлено широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, «наихудшие» формы детского труда.

    Как заявил Госдеп, часть проблем связана с режимом военного положения. Вашингтон считает, что украинские власти зачастую не давали адекватный ответ на ситуацию для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Кроме того, Госдеп заявил, что Россия также допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине.

    В марте в ООН опубликовали доклад, в котором признается, что власти Украины пытают людей, подозреваемых ими в сотрудничестве с Россией.

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    22 апреля 2024, 22:43 • Новости дня
    Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей

    МИД Украины запретил оформлять украинским мужчинам призывного возраста загранпаспорт за рубежом

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины велел не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, им можно будет только оформить документы для возвращения на Украину, сообщили украинские СМИ.

    Поручение «приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет» содержится в письме за подписью первого заместителя министра Андрея Сибиги. Оно вступает в силу с 23 апреля. Данное указание, как заявил МИД, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации (вступит в силу в мае).

    СМИ поясняют, что в результате мужчины не смогут оформить загранпаспорт за пределами Украины, а после того, как начнет действовать закон об ужесточении мобилизации, оформить его можно будет, только предоставив военный билет.

    Напомним, по данным СМИ, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. При этом для отъезда за границу чаще всего используются незаконные схемы. Если два года назад поезда, уходящие из Киева в Европу, везли женщин и детей, то сегодня около трети пассажиров составляют молодые парни.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
    В Чехии задержали готовившего покушение на президента Словакии украинского националиста
    @ Marcus Brandt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Чешская служба безопасности и информации (контрразведка) задержала подозреваемого в подготовке покушения на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, им оказался 24-летний украинец Марунич В., сообщила чешская пресса.

    Попытку покушения предотвратили 22 апреля, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK.

    Подозреваемый оказался «психически неуравновешенный и националистически настроенный», его задержали в городе Брно на юго-востоке страны. Там он доставал оружие из тайника.

    Марунич – уроженец украинского города Винница, с 2021 года он живет в Чехии. В 2021 году его задерживали на Украине за распространение детской порнографии и мошенничество.

    Ранее в апреле украинская служба безопасности (СБУ) заявила, что на президента страны Владимира Зеленского якобы готовилось покушение, которое удалось предотвратить совместно с правоохранительными органами Польши.

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    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

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    23 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году

    Орбан увязал урегулирование конфликта на Украине с выборами в США и ЕС

    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если выступающие за мир кандидаты одержат победы на выборах в Европарламент и президентских выборах в США, конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан не исключил, что итоги выборов в ЕП приведут к замедлению или остановке «военных решений в Европе». В случае победы в США «миролюбивого кандидата» будет получена «поддержка от Америки», сказал Орбан, имея в виду Дональда Трампа. Орбан признал, что сейчас и в ЕС, и в США преобладает мнение о необходимости поддерживать военные действия на Украине, передает ТАСС.

    «Вместо того чтобы с самого начала дать понять в Брюсселе, что это не наша война, вместо того чтобы изолировать конфликт, все больше и больше стран отправляют на войну все больше и больше оружия и денег», – сказал он, отметив, что Европа «направила в общей сложности около 100 млрд евро».

    Орбан осудил руководство ЕС, которое поступает «так, будто проигрывает в карты». По его словам, европейские политики «повышают ставки» в надежде отыграться, хотя из-за их действий возникает угроза «втянуть в войну всю Европу». «Так что дела обстоят не лучшим образом как в Америке, так и в Европе», – заявил он.

    Напомним, Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.

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