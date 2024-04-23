Reuters: США слишком поздно одобрили помощь Украине, будущее страны неопределенно

Tекст: Александра Юдина

По мнению экспертов издания, эта помощь может быть уже не так эффективна, так как она прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России, передает РИА «Новости».

При этом опрошенные газетой эксперты выразили сомнения, что после этого законопроекта последует хоть какая-нибудь помощь.

В материале указано, что Украину ожидают неопределенности, так как возможный будущий президент США Дональд Трамп уже высказывал скептицизм относительно объемов помощи Киеву.

Напомним, Палата представителей США после затяжных споров одобрила новую военную помощь Украине.

Следом глава британского правительства Риши Сунак пообещал Украине самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи.