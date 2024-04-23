После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.10 комментариев
Сунак пообещал Украине крупнейший для Британии пакет военной помощи
Глава британского правительства Риши Сунак пообещал Украине самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи, сообщают СМИ.
Пакет военной помощи включает «400 транспортных средств, 1,6 тыс. единиц оружия и 4 млн патронов», а также «500 млн фунтов стерлингов (более 617 млн долларов США) на финансирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Общая сумма британской помощи Киеву за год оценивается в 3 млрд фунтов стерлингов. Средства направят из резервов казначейства. Деньги выделяются на доставку боеприпасов, средств ПВО, произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта.
Напомним, Палата представителей США после затяжных споров одобрила новую военную помощь Украине.