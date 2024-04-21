Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
На Украине в 14:38 по местному времени (совпадает с мск) объявлена воздушная тревога в четырех областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Отмечается, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.
Накануне в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели несколько мощных взрывов.